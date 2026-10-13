 Mooney down il 13 ottobre: tutti gli aggiornamenti
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Mooney down il 13 ottobre: tutti gli aggiornamenti

L'app di Mooney non funziona: le segnalazioni del down in corso, martedì 13 ottobre 2026.
Mooney down il 13 ottobre: tutti gli aggiornamenti
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L'app di Mooney non funziona: le segnalazioni del down in corso, martedì 13 ottobre 2026.
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Questa mattina, martedì 16 ottobre, c’è un picco di segnalazioni relative al down di Mooney. Non sono moltissime, ma vale comunque la pena seguire l’evolversi della situazione. I feedback fanno riferimento principalmente a un malfunzionamento dell’applicazione. Abbiamo provato a scaricarla e installarla. Effettivamente, all’avvio mostra un messaggio di errore: Servizio momentaneamente non disponibile.

Problemi con l'app di Mooney

Problemi per Mooney: cosa sta succedendo?

Il grafico qui sotto fotografa quanto sta accadendo in questo momento, con i feedback degli utenti inviati al portale Downdetector. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso, appena disponibili.

Segnalazioni per il down di Mooney il 13 ottobre 2026

Abbiamo provato a contattare Mooney per chiedere informazioni, ma si è verificato un problema nell’invio della richiesta, tramite il modulo di assistenza sul sito ufficiale. Eccolo.

Errore nell'invio di una segnalazione a Mooney

Aggiornamento (13 ottobre 2026, 10:40)

Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector stanno diminuendo, potrebbe essere il segnale di un problema in via di risoluzione.

Aggiornamento (13 ottobre 2026, 11:19)

Feedback costanti da parte degli utenti di Mooney. Continua a comparire il messaggio di errore all’apertura dell’app su smartphone.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 13 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 ott 2026
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