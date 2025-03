myPOS Go Combo 2-in-1: POS e stampante integrata con una super offerta

È attiva un’offerta niente male su myPOS Go Combo, la speciale soluzione 2-in-1 che offre POS con stampante integrata e dock di ricarica. Oggi puoi attivarla infatti con uno sconto speciale che ti permette di pagarla soltanto 129 euro IVA inclusa invece di 189: avrai un dispositivo con scheda SIM integrata e canone fisso mensile a 0.

myPOS Go Combo 2-in-1: i dettagli dell’offerta

Attivando questa offerta avrai dunque una soluzione di pagamento per i tuoi clienti pratica, versatile e senza costi fissi. Con una connessione 4G gratuita e integrata non serve alcun canone mensile e potrai accettare pagamenti ovunque, senza il bisogno di uno smartphone di supporto. La connettività WiFi e la dock di ricarica integrata con stampante fanno il resto.

Concentriamoci proprio su quest’ultimo aspetto: la stampante termica ad alta velocità integrata nella docking station è perfetta per emettere scontrini in pochi secondi. Il tutto si alimenta con una batteria al litio ad alta capacità che raddoppia l’autonomia per darti ore extra senza interruzioni. Inoltre, è compatibile con diversi registratori di cassa.

myPOS Go Combo ti permetterà quindi di accettare pagamenti in modo semplice ed efficiente, senza vincoli e con una comoda soluzione 2-in-1: attivala a soli 129 euro (IVA inclusa) invece di 189.