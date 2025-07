Nuovo cliente SelfyConto? Per te 50 euro in buoni Amazon in regalo

Gestione smart, zero spese e un regalo da 50 euro in buoni Amazon: la nuova promozione di SelfyConto di Banca Mediolanum è davvero imperdibile, specialmente se sei alla ricerca di un conto online completo, conveniente e vantaggioso. Hai tempo fino al 31 agosto per aprire SelfyConto e ottenere il tuo regalo: ti basterà semplicemente utilizzare la tua Mediolanum Card per acquisti pari o superiori a 50 euro, entro il 30 settembre.

Come ricevere 50 euro in buoni Amazon con SelfyConto

Banca Mediolanum premia i nuovi clienti che scelgono SelfyConto con una promozione davvero allettante. Ecco tutti i passaggi da seguire per ricevere il tuo buono Amazon da 50 euro:

Apri il tuo SelfyConto tra il 15 luglio e il 31 agosto 2025 Richiedi la tua Mediolanum Card durante la procedura di apertura conto Effettua almeno 50 euro di acquisti con la Mediolanum Card entro il 30 settembre 2025 Ricevi il tuo buono Amazon da 50 euro, da utilizzare per i tuoi acquisti sull’e-commerce

Sono diversi i motivi per scegliere SelfyConto. A partire dal canone di tenuta conto, che è zero fino ai 30 anni e per tutti nel primo anno di apertura. In quest’ultimo caso, puoi azzerare il canone accreditando lo stipendio oppure effettuando spese mensili superiori a 500 euro. Hai, inoltre, inclusi:

Carta di debito fisica gratuita per 12 mesi, poi solo 10 euro/anno

Bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti

Prelievi ATM gratuiti in area Euro

in area Euro App Mediolanum per gestire tutto dallo smartphone

Opportunità di valorizzare i tuoi risparmi con un interesse lordo dell’1,5% annuo

Diverse coperture assicurative e prestiti

Puoi aprire il tuo conto SelfyConto in pochissimi minuti, anche online: ti bastano un documento, il codice fiscale e uno smartphone. L’identificazione può avvenire sia tramite SPID, che bonifico o webcam. Apri SelfyConto entro il 31 agosto e ricevi 50 euro in buoni Amazon!