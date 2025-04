Nuovo conto aziendale: cashback fino al 10% e tanto altro con Vivid

Per aprire un nuovo conto aziendale è necessario scegliere l’opzione giusta, andando a considerare costi e vantaggi inclusi. In questo momento, è il Conto Vivid a fare la differenza, diventando un vero e proprio punto di riferimento del mercato, con soluzioni dedicate a professionisti, PMI e aziende più grandi.

Il conto in questione propone diversi vantaggi, con la possibilità di sfruttare fino al 10% di cashback delle spese con carta, una remunerazione sui dispositivi (con interessi al 4% per i primi due mesi) e tanti altri vantaggi. Per scegliere la versione giusta del conto basta visitare il sito ufficiale di Vivid, accessibile tramite il box qui di sotto.

Conto aziendale con Vivid: è la scelta giusta

Vivid propone un conto aziendale “all-in-one” che mette a disposizione dei suoi clienti un gran numero di vantaggi. L’istituto propone conti per:

liberi professionisti

PMI

Corporate

Per ogni tipologia di cliente ci sono vari piani tra cui scegliere (è possibile anche puntare su un piano a canone zero) con vantaggi crescenti. Tra le principali caratteristiche del conto proposto da Vivid troviamo:

interessi al 4% per i primi 2 mesi , poi fino a 2,6% in base al piano scelto

, poi fino a in base al piano scelto carte fisiche e virtuali gratuite

cashback delle spese effettuate con carta; il rimborso arriva fino al 10% (con alcuni piani e per alcune tipologie di spesa)

delle spese effettuate con carta; il rimborso arriva (con alcuni piani e per alcune tipologie di spesa) integrazione con i software di compatibilità

operatività bancaria completa con bonifici istantanei SEPA gratuiti

L’offerta di Vivid per un nuovo conto aziendale è ricca e articolata, mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Su tutti i piani a pagamento, inoltre, l’istituto propone 2 mesi di prova gratuita. Per accedere subito alle offerte disponibili basta seguire il link qui di sotto.