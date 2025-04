Il nuovo conto deposito senza vincoli di Klarna offre il 2,40% di interesse giornaliero

La società fintech Klarna ha lanciato un nuovo prodotto finanziario: il conto deposito senza vincoli, che consente di guadagnare il 2,40% di interesse giornaliero. Tra le altre cose, non vi sono né commissioni di gestione del conto né un importo mnimo per aprire il deposito, in nome della massima flessibilità.

Con il suo nuovo strumento, Klarna permette di aprire fino a tre conti deposito flessibili, consentendo di guadagnare sui propri risparmi giorno per giorno, per poi ricevere l’importo di quanto maturato ogni mese. Ad esempio, è possibile mettere i soldi da parte in vista di una futura vacanza all’estero, oppure ancora sfruttarlo come fondo d’emergenza in caso di una o più spese impreviste.

Il conto deposito senza vincoli di Klarna

L’apertura del conto deposito è alla portata di tutti: si apre l’app Klarna, si va sulla sezione Risparmi, e da qui si aprono fino a tre depositi flessibili. D’ora in avanti gli interessi vengono calcolati ogni giorno, per poi essere pagati durante tutti i dodici mesi dell’anno. Sempre tramite l’app, è possibile controllare gli interessi accumulati in qualsiasi momento.

Volendo, gli utenti che aprono un nuovo conto possono anche sfruttare i trasferimenti automatici per creare una sorta di routine. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Klarna, ciò rende più semplice raggiungere il proprio obiettivo di risparmio.

Gli importi di ciascun conto deposito sono tutelati fino a 100.000 euro. La tutela proviene dal sistema di garanzia dei depositi svedese, secondo la disposizione dell’Ufficio Nazionale del Debito: quest’ultimo provvederà a saldare quanto dovuto entro sette giorni lavorativi dalla data a partire dalla quale si avrà diritto al rimborso.

Infine, confermiamo che è possibile aggiungere e prelevare denaro nei conti deposito flessibili ogni volta che si vuole, senza dover pagare un solo euro di commissione. In caso poi di dubbi o domande, Klarna mette a disposizione un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.