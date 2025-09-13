Ora Conto Corrente Arancio Più regala il 10% di cashback sugli acquisti

La banca olandese ING ha lanciato una nuova promozione associata all’apertura di Conto Corrente Arancio Più, il conto online a canone zero che consente di gestire le proprie spese ovunque ci si trovi, sia a casa che in viaggio. L’iniziativa in questione permette di ottenere il 10% di cashback per tre mesi sugli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto.

Il canone di Conto Corrente Arancio Più è azzerabile tramite l’accredito dello stipendio o della pensione, con entrate mensili di almeno 1.000 euro, o se si hanno meno di 30 anni e si apre un nuovo conto corrente entro il 28 febbraio 2026. Inoltre, per tutti i primi tre mesi sono gratuiti.

Come funziona il cashback del 10% di Conto Corrente Arancio Più

Per ottenere il 10% di cashback sui propri acquisti occorre aprire Conto Corrente Arancio entro l’11 ottobre, inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale ING2025. Insieme al conto corrente, inoltre, è necessario aggiungere anche la carta di debito Mastercard e Conto Arancio (il conto deposito, ndr), attivandoli entro la data del 15 novembre.

La banca ING riconoscerà un cashback fino a 70 euro al mese per tre mesi, per un totale di 210 euro di rimborso. Il regolamento dell’iniziativa prevede infine il mantenimento di un saldo di almeno 100 euro sul conto corrente per un giorno tra il 24 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Per aprire Conto Corrente Arancio è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di ING e premere sul pulsante Apri Conto, seguendo la procedura dedicata. Durante la registrazione di un nuovo conto sono richiesti un documento d’identità in corso di validità, la tessera sanitaria e il proprio numero di telefono.

La promozione lanciata da ING su Conto Corrente Arancio, grazie alla quale è possibile beneficiare del 10% di cashback, richiede l’apertura di un nuovo conto corrente online entro l’11 ottobre 2025.