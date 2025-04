POS mobile per piccole aziende a partire da 29€ con myPOS

La fintech britannica myPOS offre diverse soluzioni di POS mobile per piccole aziende e liberi professionisti. I prezzi partono da 29 euro una tantum per il dispositivo myPOS Go 2: tutti i POS sono compatibili con le reti Wi-Fi e integrano una SIM dati gratuita e illimitata; inoltre, grazie alla batteria di lunga durata, è possibile accettare pagamenti con carta ovunque ci si trovi e durante tutto l’arco della giornata.

myPOS è un’azienda di servizi di pagamento europeo con sede a Londra, nel Regno Unito. Fondata nel 2014, offre ai suoi clienti terminali di pagamento mobili e soluzioni di pagamento online, al fine di migliorare l’esperienza di acquisto di quest’ultimi.

Il POS mobile di myPOS da 29 euro

myPOS Go 2 è il POS mobile disponibile al prezzo di 29 euro. Così come gli altri terminali di pagamento della fintech britannica, non è richiesta la sottoscrizione di alcun piano in abbonamento, ma si paga una commissione pari all’1,20% per transazione: ciò significa che a fronte di un pagamento di 100 euro si riceveranno 98,80 euro sul conto myPOS.

A questo proposito, l’accredito dei pagamenti è istantaneo: sono necessari infatti appena tre secondi per ricevere la somma di denaro incassata sul proprio conto aziendale myPOS, anch’esso gratuito. Insieme poi al conto si riceve una carta business Mastercard senza costi, per un accesso immediato ai fondi ricevuti.

Per quanto riguarda invece la questione dei pagamenti, il terminale myPOS Go 2 è in grado di accettare qualsiasi tipo di pagamento: contactless, Chip&PIN e con banda magnetica. Tra i circuiti di pagamento integrati si annoverano ad esempio Visa, Mastercard, Maestro e American Express, a cui si aggiungono poi Apple Pay, Google Pay e Satispay.

In conclusione, confermiamo la presenza di una SIM dati 4G gratuita, in grado di collegarsi in automatico alla rete migliore del luogo in cui si lavora. Non vi sono costi da sostenere riguardo alla SIM né alla connessione Internet.