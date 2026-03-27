Scegli il Conto di Trade Republic: IBAN italiano e 1% di saveback sui tuoi acquisti

Fai una mossa intelligente e conveniente! Apri adesso il tuo Conto Corrente con Trade Republic. Per te IBAN italiano, 1% di saveback sui tuoi acquisti e 2% di interesse sulla tua liquidità. Hai visto quanti vantaggi? Eppure sono solo l’inizio. Infatti, questa soluzione per la gestione delle tue finanze è ricca di funzionalità e benefici tutti da godere. Non perdere altro tempo. Fai crescere adesso i tuoi risparmi!

Andiamo con ordine. Prima di tutto, aprendo il tuo conto avrai subito un IBAN italiano per gestire qualsiasi operazione con i tuoi risparmi e il tuo denaro. Un vantaggio assoluto perché così sai di essere regolamentato in Italia e puoi effettuare qualsiasi operazione senza limitazioni né problemi. Inoltre, hai inclusa un Carta di Debito Visa che include anche l’1% di saveback su tutti gli acquisti e che finisce nei tuoi piani di accumulo automaticamente.

Con il tuo Conto Corrente Trade Republic puoi anche beneficiare del Round Up. In pratica, ogni acquisto viene arrotondato all’euro intero e la differenza investita automaticamente a una o più azioni che tu scegli. Così risparmi ogni giorno senza accorgertene e fai crescere il tuo denaro. Tutto questo senza alcun costo. Infatti, Trade Republic è a canone zero, così come la Carta di Debito Visa.

Con un Conto Trade Republic hai 2% di interesse e prelievi gratis in tutto il mondo

Dai più valore ai tuoi soldi grazie al 2% di interesse assicurato sulla liquidità in positivo del tuo nuovo Conto Corrente Trade Republic. L’interesse maturato viene accreditato sul tuo IBAN italiano ogni mese e senza massimali. Fantastico vero? Allora fai la scelta giusta e non perdere altro tempo e altri interessi. Fai crescere adesso i tuoi risparmi!

Grazie alla Carta di Debito Visa prelevi denaro contante in tutto il mondo senza limiti, anche all’estero, senza commissioni. Oltre 10 milioni di persone in 18 paesi europei hanno scelto Trade Republic che conta più di 150 miliardi di euro di asset dei clienti e ha trasferito direttamente al cliente oltre 2,5 miliardi di euro di interesse.