 Scegli il Conto di Trade Republic: IBAN italiano e 1% di saveback sui tuoi acquisti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scegli il Conto di Trade Republic: IBAN italiano e 1% di saveback sui tuoi acquisti

Scegli adesso il Conto Corrente di Trade Republic, per te IBAN italiano, 1% di saveback sui tuoi acquisti e 2% di interesse sulla liquidità.
Scegli il Conto di Trade Republic: IBAN italiano e 1% di saveback sui tuoi acquisti
Fintech Conti
Scegli adesso il Conto Corrente di Trade Republic, per te IBAN italiano, 1% di saveback sui tuoi acquisti e 2% di interesse sulla liquidità.
Canva

Fai una mossa intelligente e conveniente! Apri adesso il tuo Conto Corrente con Trade Republic. Per te IBAN italiano, 1% di saveback sui tuoi acquisti e 2% di interesse sulla tua liquidità. Hai visto quanti vantaggi? Eppure sono solo l’inizio. Infatti, questa soluzione per la gestione delle tue finanze è ricca di funzionalità e benefici tutti da godere. Non perdere altro tempo. Fai crescere adesso i tuoi risparmi!

Scegli Trade Republic!

Andiamo con ordine. Prima di tutto, aprendo il tuo conto avrai subito un IBAN italiano per gestire qualsiasi operazione con i tuoi risparmi e il tuo denaro. Un vantaggio assoluto perché così sai di essere regolamentato in Italia e puoi effettuare qualsiasi operazione senza limitazioni né problemi. Inoltre, hai inclusa un Carta di Debito Visa che include anche l’1% di saveback su tutti gli acquisti e che finisce nei tuoi piani di accumulo automaticamente.

Con il tuo Conto Corrente Trade Republic puoi anche beneficiare del Round Up. In pratica, ogni acquisto viene arrotondato all’euro intero e la differenza investita automaticamente a una o più azioni che tu scegli. Così risparmi ogni giorno senza accorgertene e fai crescere il tuo denaro. Tutto questo senza alcun costo. Infatti, Trade Republic è a canone zero, così come la Carta di Debito Visa.

Con un Conto Trade Republic hai 2% di interesse e prelievi gratis in tutto il mondo

Dai più valore ai tuoi soldi grazie al 2% di interesse assicurato sulla liquidità in positivo del tuo nuovo Conto Corrente Trade Republic. L’interesse maturato viene accreditato sul tuo IBAN italiano ogni mese e senza massimali. Fantastico vero? Allora fai la scelta giusta e non perdere altro tempo e altri interessi. Fai crescere adesso i tuoi risparmi!

Scegli Trade Republic!

Grazie alla Carta di Debito Visa prelevi denaro contante in tutto il mondo senza limiti, anche all’estero, senza commissioni. Oltre 10 milioni di persone in 18 paesi europei hanno scelto Trade Republic che conta più di 150 miliardi di euro di asset dei clienti e ha trasferito direttamente al cliente oltre 2,5 miliardi di euro di interesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo

Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo
Ultimi Giorni per BLOCCARE il prezzo di Luce e Gas per 1 anno con Engie

Ultimi Giorni per BLOCCARE il prezzo di Luce e Gas per 1 anno con Engie
Con Trade Republic Saveback il cashback diventa un investimento

Con Trade Republic Saveback il cashback diventa un investimento
Basta costi annui con TF Bank MasterCard Gold, la carta di credito gratuita del 2026

Basta costi annui con TF Bank MasterCard Gold, la carta di credito gratuita del 2026
Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo

Approfitta ora dell'Offerta BBVA: 3% cashback e 3% remunerazione se apri un conto a marzo
Ultimi Giorni per BLOCCARE il prezzo di Luce e Gas per 1 anno con Engie

Ultimi Giorni per BLOCCARE il prezzo di Luce e Gas per 1 anno con Engie
Con Trade Republic Saveback il cashback diventa un investimento

Con Trade Republic Saveback il cashback diventa un investimento
Basta costi annui con TF Bank MasterCard Gold, la carta di credito gratuita del 2026

Basta costi annui con TF Bank MasterCard Gold, la carta di credito gratuita del 2026
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 mar 2026
Link copiato negli appunti