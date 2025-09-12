 SelfyConto ti dà il 3% sulle somme a sei mesi: aprilo con SPID
Ottieni il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi con SelfyConto di Banca Mediolanum: apri subito il tuo, ti basta lo SPID.
Banca Mediolanum

Fai fruttare i tuoi risparmi: ottieni il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi con SelfyConto. In ogni momento sarai libero di svincolare il denaro, senza perdere gli interessi maturati. In più, hai il canone di tenuta conto gratuito il primo anno o fino al compimento dei 30 anni di età, per sempre se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese.

Come ottenere il 3% annuo lordo con SelfyConto

Non è questo l’unico vantaggio proposto dal conto corrente, ce ne sono tanti altri. Tra questi citiamo la possibilità di inviare bonifici SEPA (anche istantanei) in euro senza spese, di effettuare prelievi ATM in tutti gli sportelli dell’area euro senza dover pagare alcuna commissione e una carta di debito fisica a costo zero per dodici mesi. La natura smart della soluzione offre poi la possibilità di inviare e ricevere denaro attraverso servizi come PayPal, BANCOMAT Pay e Plick, senza dimenticare funzioni come Spending Control per impostare limiti di spesa inibendo particolari categorie di prodotti, canali o aree geografiche. C’è anche l’assicurazione Nexi inclusa con la polizza multirischi che mette al sicuro gli acquisti.

Ecco dunque come fare per ottenere il 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi con SelfyConto.

  1. Apri SelfyConto entro il 30 novembre;
  2. accredita lo stipendio.

Tutto qui, non serve altro. Per l’apertura del conto puoi fare affidamento anche alla procedura rapida con SPID. Devi solo tenere a portata di mano un documento di identità e il codice fiscale.

SelfyConto è un prodotto di Banca Mediulanum, istituto italiano attivo fin dagli anni ’90 e che oggi opera con più di 450 uffici distribuiti sul territorio. Ogni operazione può essere gestita in modo semplice tramite home banking da computer oppure attraverso la comoda applicazione mobile per smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

Davide Tommasi
12 set 2025
