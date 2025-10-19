SelfyConto: apri online e ricevi Buoni Amazon da spendere come vuoi tu

Hai la sensazione che il tuo conto corrente ti costi troppo o che ogni operazione nasconda una commissione imprevista? È il momento di cambiare. Con SelfyConto di Banca Mediolanum hai un conto digitale semplice, economico e trasparente, senza costi per un anno intero.

E la buona notizia è che, se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese con le carte, continui a non pagare nulla fino al 2027. In più, chi apre SelfyConto durante il periodo promozionale riceve buoni Amazon in regalo: così, oltre a risparmiare, puoi anche concederti qualche acquisto online senza mettere mano al portafoglio. E se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese con le carte, continui a non pagare nulla fino al 2027.

Come aprire SelfyConto

Ti servono solo pochi minuti e una connessione internet. Tutto si fa online, anche con SPID, senza code e senza firme su montagne di fogli. E se hai meno di 30 anni, il canone non lo paghi mai. SelfyConto è un conto pensato per chi vuole gestire il proprio denaro in modo pratico e senza pensieri. Con lui puoi:

Effettuare bonifici online e istantanei senza costi nascosti.

Pagare bollette, tasse e tributi (F24, MAV, RAV) in pochi clic.

Ricaricare il cellulare e usare Apple Pay o Google Pay .

Prelevare gratis in tutta Italia e nell’area euro.

Richiedere una carta di credito in modo semplice e veloce.

In più, con la promozione in corso, hai un doppio vantaggio:

Apri il SelfyConto, richiedi la carta di debito e ricevi un Buono Regalo Amazon.it da 10€.

Ricevi un altro Buono Regalo Amazon.it da 50€ alla verifica dello speso.

E non finisce qui: puoi anche accedere a investimenti online, assicurazioni e al portale SelfyShop, dove trovi promozioni e vantaggi esclusivi per i clienti Mediolanum. Se cerchi un conto corrente economico, digitale e senza sorprese, SelfyConto è la scelta giusta. Attivalo entro il termine indicato e inizia a risparmiare davvero.