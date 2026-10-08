Con SelfyConto di Banca Mediolanum i risparmi rendono al 4% annuo lordo

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, entro il 30 ottobre, è la condizione essenziale per ottenere il 4% annuo lordo per sei mesi sui propri risparmi. Il secondo passaggio è la costituzione di un conto deposito entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio una settimana prima la scadenza del deposito stesso.

L’importo minimo richiesto per aprire il conto deposito è 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro, con il tasso del 4% garantito per tutta la durata del deposito. Il nome del conto deposito al centro della promozione è Mediolanum Time Deposit.

SelfyConto è un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno, e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del periodo promozionale, il canone passa a 3,75 euro al mese, ma c’è ancora la possibilità di azzerarlo soddisfando almeno una delle seguenti condizioni: accredito dello stipendio sul nuovo conto oppure una spesa mensile pari o superiore a 500 euro.

Le spese idonee al raggiungimento dell’importo di 500 euro al mese sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata a SelfyConto. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e, di conseguenza, può essere utilizzata ovunque nel mondo, sia nei negozi fisici che negli store online.

Volendo, può essere richiesta in formato virtuale, con canone sempre gratuito, oppure come tessera fisica, con canone a zero il primo anno e poi 10 euro l’anno. Se si richiede la carta fisica, è possibile anche effettuare prelievi in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea senza commissioni.

I prelievi a costo zero rientrano nella lista di servizi gratuiti inclusi in SelfyConto, tra cui si annoverano anche i bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze, l’assistenza via chat e il supporto da parte di un consulente finanziario per i propri progetti.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.