Per i nuovi clienti SelfyConto 5% di cashback subito

Il conto online SelfyConto è al centro dell’ultima iniziativa di Banca Mediolanum: i nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 giugno riceveranno il 5% di cashback sulle spese mensili fino a 500 euro e fino al 31 luglio. Calcolatrice alla mano, il rimborso massimo ottenibile è pari a 50 euro (25 euro per le spese di giugno e altri 25 euro per le spese di luglio).

La promozione di Banca Mediolanum considera valide esclusivamente le spese effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto e appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. La Mediolanum Card include anche la polizza gratuita Multirischi, tramite cui si è tutelati per gli acquisti effettuati con la carta di debito ovunque nel mondo.

Come funziona l’iniziativa del 5% di cashback

Per risultare idonei alla promozione Cashback Selfy 2025 occorre aprire SelfyConto entro il 30 giugno 2025, richiedendo in fase di iscrizione la carta di debito Mediolanum Card. Le spese effettuate con la carta di debito associata al nuovo conto permettono di ottenere il 5% di cashback direttamente sul conto, per una maggiore semplicità e immediatezza.

Il cashback del 5% viene riconosciuto fino a 500 euro di spesa mensile: ciò significa quindi che se si spendono 800 euro in un mese, i 300 euro eccedenti non verranno presi in considerazione per il rimborso. Un altro dato importante riguarda le tempistiche: la validità del cashback termina il 31 luglio, di conseguenza le spese dopo quella data non rientreranno nel calcolo.

SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Sono gratis anche il canone della carta di debito per un anno, i prelievi in Italia e nei Paesi dell’Unione europea (indipendentemente dal numero di operazioni e dal loro importo), nonché il servizio di home banking.