SelfyConto con prelievi e bonifici gratis: ora anche 100€ di Buono Amazon in regalo

Scegliere Banca Mediolanum per aprire un nuovo conto corrente conviene sempre di più: con SelfyConto, infatti, è possibile accedere a un conto online con canone azzerabile fino al 2027 (invece di 3,75 euro al mese) e con la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte per tre mesi consecutivi. Il conto aggiunge i prelievi gratis con carta di debito, i bonifici istantanei gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito. Per richiedere l’apertura di SelfyConto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere SelfyConto

Con il conto proposto da Banca Mediolanum è possibile accedere a un prodotto completo e ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese ma è azzerato per 12 mesi oppure azzerabile fino a fine 2027 con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese. Per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato.

Al conto è abbinata la carta di debito, gratuita per un anno e poi dal costo di 9,90 euro all’anno, con prelievi gratis in tutta l’area euro. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, gratuita per un anno e poi dal costo di 19,90 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro, incrementabile su richiesta del cliente. Da segnalare che i bonifici ordinari e istantanei sono gratis.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo rispettando una di queste condizioni:

accredito di stipendio

almeno 500 euro al mese di spesa con le carte per 3 mesi consecutivi

Per accedere alla promo e aprile il conto basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID.