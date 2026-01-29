SelfyConto è il conto online che offre il 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi

Banca Mediolanum offre il 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi agli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 9 aprile e accreditano il proprio stipendio. Il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, poi passa a 3,75 euro al mese con la possibilità comunque di azzerarlo tramite l’accredito della busta paga o una spesa di almeno 500 euro al mese.

Oltre a quello del conto, è gratuito anche il conto della carta di debito: per sempre se si sceglie la versione digitale, per il primo anno con la versione fisica (poi 10 euro l’anno). L’apertura del conto avviene tramite la pagina dedicata dell’offerta.

Spese superflue azzerate

Gli altri vantaggi di SelfyConto sono i bonifici ordinari e istantanei SEPA a zero spese, i prelievi presso gli sportelli automatici bancari in tutti i Paesi dell’Unione europea senza commissioni e una polizza multirischi per proteggere i propri acquisti online tramite l’assicurazione Nexi.

Come accennato all’inizio, associata al conto troviamo la Mediolanum Card, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard disponibile sia in formato digitale che fisica. Quella digitale è disponibile fin da subito, così da poterla utilizzare con comodità tramite il proprio smartphone per i pagamenti online e in negozio.

Gratis anche l’addebito delle utenze, come ad esempio la domiciliazione delle bollette o di altri pagamenti come fibra e piano mobile del proprio operatore. Un ulteriore servizio incluso è poi l’accredito dello stipendio o della pensione.

Durante o dopo la richiesta dell’apertura di un nuovo conto è infine possibile richiedere la Mediolanum Credit Card, la carta di credito di Banca Mediolnaum, con la possibilità di scegliere sia il circuito di pagamento preferito tra Visa e Mastercard sia il colore tra bianco, blu e grigio. Il canone è gratuito il primo anno, dal secondo passa a 20 euro l’anno.