SelfyConto: il conto a canone zero che ti dà indietro il 5% ogni volta che spendi

Sì, hai capito bene. Non è fantafinanza, ma SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto smart che ti premia ogni volta che lo usi. Se stavi pensando di cambiare conto corrente, questo è il momento perfetto per farlo. Perché qui non solo risparmi, ma ottieni anche il 5% di cashback su tantissimi acquisti grazie a SelfyShop.

Come funziona il cashback di SelfyConto

SelfyShop è il marketplace integrato nel tuo conto dove puoi fare shopping tra offerte selezionate, marchi top e prodotti tech, moda, casa e tempo libero. E ogni volta che acquisti passando da lì, il 5% ti torna indietro direttamente sul conto. È come se ogni spesa diventasse una mini-ricarica.

Nessun codice da inserire, nessuna carta speciale: ti basta essere cliente SelfyConto e accedere allo shop. Facile, immediato e senza sorprese. SelfyConto si apre online, anche con SPID, senza carta e senza filiali. Tutto è pensato per essere semplice, veloce e senza costi inutili:

Canone gratuito per il primo anno

E se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500€/mese con le carte, continui a non pagare nulla fino al 2027

Se hai meno di 30 anni, non paghi mai il canone

Carta di debito fisica gratis per 12 mesi

Aprirlo in estate è perfetto, perché puoi aprirlo anche dal lettino in spiaggia. Bastano pochi minuti, uno smartphone e un documento. E da lì in poi, potrai gestire il tuo denaro ovunque, tenere tutto sotto controllo con l’app intuitiva e approfittare delle promozioni SelfyShop anche mentre sei in vacanza. Non lasciarti scappare l’occasione: cashback del 5%, canone gratuito e una piattaforma ricca di vantaggi ti aspettano. Visita il sito di SelfyConto, scegli se aprirlo con SPID o con riconoscimento da remoto, e inizia subito a guadagnare anche quando spendi.