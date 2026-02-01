Selfyconto: il conto digitale che ti paga fino al 3% annuo lordo

Cambiare conto corrente non deve essere complicato né costoso. Se il tuo attuale conto ti fa perdere tempo tra commissioni, burocrazia e servizi poco chiari, esiste un’alternativa moderna pensata per semplificarti la vita: SelfyConto di Banca Mediolanum.

Selfyconto può garantirti un rendimento aggiuntivo fino al 3% annuo lordo su somme vincolate, un beneficio che molti conti tradizionali non offrono.

Un conto semplice, gratuito e che fa lavorare i tuoi soldi

Una delle caratteristiche più interessanti della promozione attuale è la possibilità di ottenere un interesse del 3% annuo lordo sulle somme che decidi di vincolare per 6 mesi. Questo significa che oltre alla gestione semplice e senza costi fissi, puoi anche far rendere parte dei tuoi risparmi, una opportunità non comune nei conti online standard.

Con SelfyConto ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per gestire il denaro quotidiano:

Bonifici online e istantanei gratuiti , senza costi di commissione.

Prelievi gratis in tutta l’area euro con la carta di debito.

Pagamenti di bollette e strumenti fiscali come F24, MAV e RAV senza costi aggiuntivi.

Supporto a Apple Pay e Google Pay per pagamenti comodi con smartphone o smartwatch.

La carta di debito inclusa ha circuito Mastercard ed è gratuita per il primo anno se apri il conto entro una data promozionale: un vantaggio in più per chi vuole un’esperienza bancaria moderna e digitale. Un elemento che distingue SelfyConto da molti conti corrente tradizionali è la promozione che ti permette di guadagnare interessi sulle somme vincolate: se accrediti lo stipendio sul conto e vincoli una parte dei tuoi risparmi per 6 mesi, puoi ottenere un tasso del 3% annuo lordo su quella somma, che resta tua anche se decidi di sbloccarla prima della scadenza.