SelfyConto ti offre un cashback del 5% sulle tue spese

SelfyConto, il conto corrente online legato a Banca Mediolanum, ti offre una nuova straordinaria opportunità valida solo per questo mese. Aprendo il conto entro il 30 giugno 2025 con emissione della carta di debito potrai ricevere il 5% di cashback direttamente sul conto fino a una spesa mensile di 500 euro.

Attivare l’offerta è davvero semplicissimo: tutto quello che devi fare è aprire il SelfyConto online, puoi farlo in pochi minuti anche tramite identità SPID, usare la carta di debito per i tuoi acquisti fino a 500 euro al mese e ricevere il 5% di cashback fino al 31 luglio 2025.

Oltre a questo innegabile vantaggio, avrai tutti i pro che riguardano SelfyConto come la possibilità di effettuare bonifici gratuiti e prelievi in area Euro senza spese per il primo anno. Riceverai anche una carta di debito fisica e potrai gestire il tutto dal tuo smartphone tramite l’apposita app con cui effettuare pagamenti, operazioni bancarie e molto altro ancora.

Un conto facile, veloce e completamente online: hai solo bisogno di un documento di identità, del codice fiscale, del tuo smartphone e della tua email per aprire il conto in pochissimi passaggi e iniziare subito a sfruttare l’offerta valida per il cashback.