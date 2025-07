SelfyConto: un conto online con assicurazione viaggio senza pensieri

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che propone un canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, canone zero anche per la carta di debito associata al conto (il primo anno, poi 10 euro l’anno dal secondo), e zero spese per i bonifici ordinari e istantanei SEPA.

Tra le caratteristiche distintive del conto online SelfyConto vi è la possibilità di richiedere l’assicurazione di viaggio SelfyCare Travel, una polizza assicurativa “senza pensieri”: il titolare del conto richiede il servizio, scegliendo la formula preferita in base al tipo di viaggio e alla durata, con la gestione che passa poi a SelfyConto.

Conto online completo con assicurazione di viaggio per l’Italia e l’estero

Con SelfyConto ci si assicura un conto a canone zero per tutti il primo anno, dopo 3,75 euro al mese ma azzerabile se si accredita lo stipendio o si spendono almeno 500 euro al mese. Per gli under 30, invece il canone rimane a zero fino al compimento dei trent’anni. Sono gratis poi i bonifici SEPA, sia quelli ordinari che istantanei, i prelievi ATM in area Euro (indipendentemente dal numero di operazioni e dall’importo prelevato), il canone della carta di debito per il primo anno (poi 10 euro l’anno), e gli addebiti diretti delle utenze. Inoltre, aprendo il conto entro il 30 settembre si riceverà l’1,5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi (l’importo minimo vincolabile è pari a 5.000 euro).

I titolari del conto online di Banca Mediolanum possono richiedere anche la polizza di viaggio SelfyCare Travel, progettata per tutelare gli utenti durante i loro viaggi in Italia e all’estero: l’assicurazione è valida in tutto il mondo, si possono assicurare fino a 9 persone e la durata non può essere superiore a 100 giorni. Due le formule disponibili: Smart e Top: entrambe comprendono l’assistenza in viaggio, le spese mediche, l’eventuale smarrimento del bagaglio, il volo in ritardo e la rinuncia al viaggio in seguito a un ritardo della partenza. La formula TOP copre anche la perdita del volo o della nave, l’interruzione o l’annullamento del viaggio.