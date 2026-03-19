 Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
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Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo

Scegli Trade Republic, la soluzione a zero commissioni che oggi ti offre anche il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità in positivo.
Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
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Scegli Trade Republic, la soluzione a zero commissioni che oggi ti offre anche il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità in positivo.
Trade Republic

Se stai cercando una soluzione che integri conto corrente e piattaforma di investimento completa e smart allora abbiamo trovato noi ciò di cui hai veramente bisogno. Stiamo parlando di Trade Republic, la soluzione a zero commissioni che oggi ti offre il 2% di interesse annuo sulla liquidità in positivo disponibile sul conto. Due ottimi vantaggi vero? Allora non perdere altro tempo. Apri un conto adesso.

Scegli ora Trade Republic!

Ti servono solo pochi minuti per entrare in questo mondo super interessante. Gestire le tue finanze con la sua applicazione multi-device è semplice, immediato e intuitivo oltre che sicuro e affidabile. Iscrivendoti attivi il 2% di interesse grazie alle banche partner e ai dividendi dai fondi di liquidità che ti verrà accreditato sul conto ogni mese senza massimali. Ma questo non è tutto.

Infatti, con Trade Republic ottieni anche una Carta di Debito completamente gratuita che ti permette di ricevere l’1% di Saveback su tutti gli acquisti, inviato direttamente nei tuoi piani di accumulo attivi. Inoltre, grazie a Round Up i pagamenti con carta vengono arrotondati all’euro e il resto investito al volo in un’attività a tua scelta. Grazie a queste due funzionalità, Saveback e Round Up, i tuoi risparmi crescono.

Con Trade Republic risparmi alle tue condizioni

Scegliendo Trade Republic, gestisci le tue finanze e risparmi alle tue condizioni. Apri un conto adesso. I vantaggi continuano e non si fermano. Questi sono per sempre. Quindi puoi dormire sonni tranquilli. Prima di tutto nessuna commissione di sottoscrizione mensile della carta e del conto. Ottieni la tua carta virtuale gratuita e il tuo conto a canone zero.

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Inoltre, hai prelievi illimitati agli ATM di tutto il mondo da 100 euro senza commissioni. Viaggiando accedi a tassi di cambio leader di mercato senza alcuna commissione nascosta per le tue spese all’estero. Tutto questo e molto altro ancora con funzioni di sicurezza all’avanguardia.

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Pubblicato il 19 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 mar 2026
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