Vivid: conto aziendale gratuito in pochi minuti e rendimento del 3%

Freelance, società di persone e imprese che stanno valutando l’apertura di un nuovo conto aziendale possono prendere in considerazione Vivid Money, piattaforma finanziaria digitale che offre diverse soluzioni vantaggiose per gestire il denaro della propria attività, far crescere i risparmi ed effettuare e ricevere pagamenti. A proposito di risparmi, al momento i piani di Vivid garantiscono un tasso di interesse sulle somme depositate del 3% lordo annuo per i primi due mesi, in seguito è possibile ottenere un rendimento fino al 2,3%.

Vivid Money propone tre profili: Free Start, Basic e Pro. Per tutti coloro che vogliono provare l’innovativa piattaforma finanziaria, la soluzione più logica è scegliere l’account gratuito Free Start: inclusi vi sono 12 conti e un tasso di interesse dopo i primi 2 mesi al 3% pari allo 0,1%.

Un altro vantaggio proposto dal conto business Vivid è il cashback fino al 10% sugli acquisti: la percentuale massima è ottenibile sulla spesa per la pubblicità su Facebook e Google, nonché sugli acquisti effettuati nel sito di e-commerce Amazon. Per quanto riguarda invece il rimborso su tutte le altre spese, Vivid propone un cashback illimitato fino all’1%.

Un’ulteriore funzionalità chiave di Vivid è la piena integrazione con software di contabilità. I titolari di una qualsiasi attività possono ad esempio sincronizzare transazioni ed estratti conto con l’ausilio di piattaforme quali sevDesk, DATEV e altre. Il vantaggio più significativo da questo punto di vista è la semplificazione del monitoraggio delle spese, nonché una preparazione più celere della dichiarazione fiscale.

Infine, segnaliamo la possibilità di poter gestire budget, pagamenti, carte virtuali e fisiche direttamente dall’app mobile di Vivid, disponibile al download gratuito sia sui dispositivi Android (Google Play Store) che su iPhone (App Store).

Per maggiori informazioni sui diversi piani disponibili potete consultare il sito ufficiale di Vivid Money tramite il link qui sotto.