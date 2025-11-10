 Vivid Money assicura il 4% annuo lordo per i primi 4 mesi sulla liquidità non investita
Dopo i primi quattro mesi fino al 2% annuo lordo in base al piano selezionato: tutti i dettagli da conoscere.
Fintech Conti
Il Conto Interessi del conto corrente aziendale Vivid Money offre il 4% di interesse annuo fisso lordo per i primi quattro mesi sulla liquidità non investita. Al termine del periodo promozionale, è possibile beneficiare di un tasso di interesse fino al 2% in base al proprio piano. Sottolineiamo come i rendimenti sono accreditati tutti i giorni lavorativi e che le somme depositate nel Conto Interessi sono prelevabili in ogni momento.

A proposito di piani, Vivid Money offre piani su misura per qualsiasi tipo di business.

Liberi professionisti

  • Standard: sempre gratis
  • Prime: 6,90 euro al mese (due mesi di prova gratuita)
  • Pro: 18,90 euro al mese (due mesi di prova gratuita)
  • Pro+: 41,00 euro al mese (due mesi di prova gratuita)

PMI

  • Free Start: sempre gratis
  • Basic: 6,90 euro al mese (due mesi di prova gratuita)
  • Pro: 18,90 euro al mese (due mesi di prova gratuita)

Enterprise

  • Enterprise: 79 euro al mese (due mesi di prova gratuita)
  • Enterprise+: 249 euro al mese (due mesi di prova gratuita)

I piani gratuiti Standard e Free Start per liberi professionisti e PMI includono conti gratuiti con IBAN italiani illimitati e il 4% di tasso d’interesse fisso iniziale annuo per i primi quattro mesi.

Come funziona il Conto Interessi

Il tasso promozionale del 4% annuo lordo per i primi quattro mesi è destinato ai conti aziendali online Business e Freelancer, mentre per i conti personali Vivid Money applica un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi due mesi. Beneficiano del tasso promozionale i fondi fino a 1 milione di euro delle aziende e fino a 100.000 euro per i conti personali e i freelancer.

Chi decide di prelevare la liquidità non investita dal Conto Interessi lo può fare in modo istantaneo su fondi fino a 1 milione di euro al giorno, mentre per i prelievi superiori possono volerci fino a tre giorni lavorativi.

Sottolineiamo infine che il tasso d’interesse regolare per i piani Prime, Pro e Pro+ per i freelancer viene applicato ai fondi fino a 30.000 euro: i fondi che superano l’importo appena indicato ricevono il tasso di deposito fissato dalla BCE, meno lo 0,15%.

Pubblicato il 10 nov 2025

