Vivid Money: conto aziendale con cashback fino al 10% per professionisti e imprese

Oggi in Italia i professionisti e le imprese devono sostenere costi bancari ingenti e affrontare una gestione delle proprie finanze non delle più semplici, per usare un eufemismo. In loro aiuto arriva il conto aziendale Vivid Money, che unisce flessibilità, costi di gestione bassi e funzioni innovative.

Vivid è stato premiato come miglior conto aziendale del 2025, grazie a tutta una serie di caratteristiche importanti, tra cui spiccano il cashback fino al 10% sugli acquisti con carta, il tasso di interesse del 4% sul saldo positivo, e un conto business gratuito fino a 30 IBAN. Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Vivid Money e premere sul bottone “Apri conto”.

I vantaggi del conto aziendale Vivid Money

Uno dei motivi principali per cui scegliere il conto aziendale Vivid è il cashback illimitato fino all’1% su tutti gli acquisti, ad eccezione dei prelievi presso gli sportelli bancari e i bonifici SEPA. La percentuale del rimborso può raggiungere il 10% in caso di acquisti su Amazon o di pubblicità su Google e Facebook.

Un altro punto di forza del conto è il cambio valuta senza commissioni e in tempo reale, con gli utenti che hanno a disposizione fino ad un massimo di 22 valute diverse. Sempre a questo proposito, i titolari di un conto aziendale con Vivid Money hanno l’opportunità di inviare e ricevere pagamenti in oltre 50 nazioni, pagando una commissione fissa pari a 5 euro per i bonifici SWIFT.

Occorre poi sottolineare la possibilità di ottenere un rendimento annuo del 4% per i primi due mesi, percentuale che poi si attesta al 2,5% in base al piano selezionato al momento della sottoscrizione del conto.

Per ottenere il rendimento più alto occorre scegliere Vivid Prime, disponibile in prova gratuita per 30 giorni, poi 7,90 euro al mese. L’apertura del conto avviene direttamente online tramite il sito ufficiale di Vivid Money.