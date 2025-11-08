Vivid Money: il conto digitale evoluto che aiuta e agevola ogni tipo di azienda

In molte aziende la gestione finanziaria assorbe tempo, energie e spesso richiede l’uso di più strumenti scollegati tra loro. Questo genera confusione, ritardi nei pagamenti, difficoltà nel monitorare budget e costi interni.

Vivid nasce proprio per semplificare questi processi, offrendo un conto aziendale digitale che consente di centralizzare la gestione delle risorse economiche e di ridurre le attività amministrative ripetitive. L’obiettivo è chiaro: rendere più fluido il lavoro di chi coordina finanze, acquisti e pagamenti, lasciando spazio alle attività strategiche di crescita.

Soluzioni pensate per imprese di dimensioni diverse

Vivid Money propone tre versioni pensate per adattarsi a differenti esigenze organizzative:

Free Start. Piano senza costi fissi, con accesso alle funzionalità essenziali per gestire il conto e i pagamenti quotidiani.

Piano senza costi fissi, con accesso alle funzionalità essenziali per gestire il conto e i pagamenti quotidiani. Basic. 7€ al mese. Offre funzioni aggiuntive utili a chi movimenta budget più articolati o tiene sotto controllo più centri di costo.

7€ al mese. Offre funzioni aggiuntive utili a chi movimenta budget più articolati o tiene sotto controllo più centri di costo. Pro. 19€ al mese. Pensato per aziende che gestiscono team, progetti paralleli o flussi di pagamento internazionali.

I piani Basic e Pro includono due mesi di prova gratuita, per permettere all’azienda di testare la piattaforma con i propri processi interni. Scegliere un conto aziendale digitale non significa soltanto spostare la banca “online”. Significa introdurre strumenti pratici per ottimizzare l’organizzazione. In un contesto aziendale in cui rapidità e precisione fanno la differenza, strumenti come Vivid Money diventano un supporto concreto e non solo una comodità: monitorare in modo chiaro e costante la disponibilità economica, riduce gli errori in fase di rendicontazione, pianifica investimenti e acquisti in maniera più strategica, velocizza la comunicazione tra ufficio amministrativo, direzione e reparti operativi e molto altro ancora. Per informazioni aggiornate sulle funzionalità e sui costi, è possibile consultare il sito ufficiale Vivid Money.