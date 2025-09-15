Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto

Con Banca Mediolanum è possibile accedere al prodotto giusto per chi ha bisogno di un conto conveniente e ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, infatti, è possibile accedere a interessi al 3% per 6 mesi, con l’accredito di stipendio. Il conto ha canone zero per un anno (e azzerabile successivamente) oltre a prelievi e bonifici gratis. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

SelfyConto: ecco la promo di settembre 2025

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 la carta di debito , con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e con prelievi gratis in area euro

, con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e con la carta di credito , con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro (incrementabile)

, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro (incrementabile) bonifici ordinari e istantanei gratuiti

interessi al 3% per 6 mesi con l’accredito dello stipendio per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum

Per aprire il conto basta seguire la procedura online qui di sotto, con possibilità di completare l’identificazione tramite SPID.