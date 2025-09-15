 Zero spese e interessi al 3% per 6 mesi con la promo di SelfyConto
SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta per aprire un nuovo conto a zero spese con interessi al 3% per 6 mesi: ecco la promo.
Con Banca Mediolanum è possibile accedere al prodotto giusto per chi ha bisogno di un conto conveniente e ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, infatti, è possibile accedere a interessi al 3% per 6 mesi, con l’accredito di stipendio. Il conto ha canone zero per un anno (e azzerabile successivamente) oltre a prelievi e bonifici gratis. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

Apri qui SelfyConto

SelfyConto: ecco la promo di settembre 2025

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

  • canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte; il canone è sempre azzerato per gli Under 30
  • la carta di debito, con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e con prelievi gratis in area euro
  • la carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno, con plafond di 1.500 euro (incrementabile)
  • bonifici ordinari e istantanei gratuiti
  • interessi al 3% per 6 mesi con l’accredito dello stipendio per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum

Per aprire il conto basta seguire la procedura online qui di sotto, con possibilità di completare l’identificazione tramite SPID.

Apri qui SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Davide Raia
15 set 2025
