Come comprare Best Token (BEST): guida passo passo

Best Token (BEST) è il token nativo di Best Wallet, un wallet non-custodial facile da usare che consente di gestire, acquistare e scambiare criptovalute.

I titolari di BEST può beneficiare di vari vantaggi all’interno dell’ecosistema di Best Wallet, come commissioni ridotte sulle transazioni, tariffe più basse per gli swap cross-chain e la possibilità di partecipare alla governance.

Al momento, il token BEST viene venduto a 0,025795 dollari in presale. In questa guida vedremo come acquistare l’asset in pochi semplici passaggi, utilizzando direttamente l’app di Best Wallet e tramite il sito ufficiale della presale.

Scaricare e installare l’app Best Wallet

Il primo passo per acquistare BEST è scaricare l’app Best Wallet, disponibile gratuitamente su Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS).

In alternativa, è possibile scansionare il QR code presente sul sito ufficiale di Best Wallet per accedere direttamente alla pagina di download.

Una volta installata l’app, occorre creare un account personale, fornendo un indirizzo e-mail e una password. Trattandosi di un wallet non-custodial, Best Wallet non richiede alcuna verifica KYC (Know Your Customer).

Dopo la registrazione, sarà possibile decidere se accedere con un PIN a 4 cifre oppure tramite i sistemi biometrici del dispositivo, come impronta digitale o riconoscimento facciale.

Inoltre, si dovrà creare una frase di recupero. Questa sarà affidata all’utente e servirà per ripristinare il wallet in caso di perdita o furto del dispositivo o di disinstallazione dell’app.

Ottenere ETH o USDT per l’acquisto

Per acquistare BEST Token, il wallet deve contenere Ethereum (ETH) o Tether (USDT). Chi possiede una di queste criptovalute su un altro wallet o su un exchange centralizzato può trasferirle a Best Wallet, copiando l’indirizzo.

In alternativa, è possibile acquistare ETH o USDT dal BEST DEX integrato. Chi è alle prime armi può considerare di comprare queste criptovalute su un exchange come Binance.

La registrazione su un exchange centralizzato richiede i propri dati personali e un deposito di fondi in valuta fiat che si potrà usare per comprare le criptovalute, da trasferire in seguito al Best Wallet.

Cercare e comprare il token BEST

Con le criptovalute necessarie a disposizione, si potrà aprire la sezione “Upcoming Tokens” dell’app Best Wallet e visualizzare tutti i progetti in presale.

Da qui è possibile selezionare Best Token (BEST) e accedere alla pagina dedicata, dove sono visibili le informazioni su prezzo, quantità disponibile e stato della presale. Per procedere all’acquisto, scegliere se pagare in ETH o USDT.

In alternativa si può procedere all’acquisto acquisto dal sito ufficiale di Best Wallet, dove è possibile comprare BEST sia con criptovalute, sia con carta di credito o debito.

In entrambi i casi, le transazioni vengono gestite tramite smart contract, garantendo sicurezza e trasparenza. Una volta completato il pagamento, i token BEST acquistati saranno visibili nel portafoglio Best Wallet.

Dopo aver completato l’acquisto, i token BEST non saranno subito trasferiti al wallet. Questi infatti resteranno bloccati fino alla fine della fase di prevendita.

Si tratta di una procedura standard, adottata per garantire la corretta distribuzione dei token e la sicurezza delle transazioni durante questa fase iniziale del progetto.

Durante il periodo di blocco, non sarà possibile trasferire o vendere i token, tuttavia si potranno usare per lo staking su Ethereum, in modo da ottenere ricompense passive.

Perché comprare BEST Token

Investire in Best Token (BEST) può essere interessante per chi utilizza o intende utilizzare Best Wallet, poiché il token è strettamente collegato all’ecosistema della piattaforma.

I titolari di $BEST possono accedere a commissioni ridotte sulle transazioni, partecipare al programma di staking e prendere parte alla governance del progetto, influenzando le decisioni future relative al wallet, al DEX e ad altri servizi integrati.

In questo senso, BEST non è solo un asset speculativo, ma anche uno strumento funzionale per sfruttare al meglio le caratteristiche dell’app.

Un altro elemento da considerare è il forte interesse suscitato dalla prevendita, che ha già raccolto oltre 16 milioni di dollari.

Un risultato di questa portata indica una domanda iniziale significativa, spesso interpretata dagli analisti come un segnale di fiducia nel progetto e un potenziale indicatore di un lancio di successo sul mercato.

Dal punto di vista dell’investitore, BEST può rappresentare una scelta utile per diversificare il proprio portafoglio, soprattutto per chi desidera esporsi a progetti legati all’infrastruttura Web3 e ai wallet decentralizzati.

Trattandosi di un token in fase di presale è importante considerare i rischi tipici di questa categoria di asset, tra cui la volatilità del valore al momento del debutto sugli exchange e l’assenza di uno storico di mercato consolidato.

