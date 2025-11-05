Come comprare SUBBD: guida passo passo

SUBBD è una nuova piattaforma Web3 che si pone come obiettivo la costruzione di un ecosistema decentralizzato che promuove la creatività, sfruttando la blockchain e l’intelligenza artificiale.

Il progetto ha raccolto più di 1 milione di dollari in presale, con il token nativo SUBBD venduto al valore attuale di 0,05685 dollari.Il token, funge da strumento di pagamento, governance e partecipazione attiva all’interno dell’ecosistema.

I trader interessati possono seguire questa guida passo passo su come comprare SUBBD in modo semplice e sicuro.

Scaricare e installare un wallet compatibile

SUBBD è un token ERC-20, costruito sulla rete Ethereum, pertanto per comprarlo occorre disporre di un wallet non-custodial compatibile.

La presale supporta Best Wallet, Wallet Connect, Metamask e Coinbase Wallet, tutti scaricabili gratuitamente sotto forma di app per dispositivi mobili e\o come estensione del browser.

Tra le opzioni più pratiche troviamo Best Wallet, apprezzato per la sua interfaccia intuitiva e l’attenzione alla sicurezza. In alternativa, MetaMask è disponibile anche estensione per browser, per chi preferisce operare da laptop o PC.

Dopo aver scaricato il wallet, occorre creare un nuovo account e annotare la seed phrase, la chiave privata necessaria per recuperare l’accesso in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

Acquistare le criptovalute necessarie

Il token SUBBD si può acquistare in presale utilizzando criptovalute o carta di credito\debito. Nel caso si decida di optare per lo scambio con criptovalute, occorrerà avere i fondi necessari nel proprio wallet.

La presale di SUBBD accetta ETH, USDT o BNB (versione ERC-20). Se non si dispone di queste criptovalute nel wallet, sarà possibile acquistarle tramite un exchange centralizzato come Binance, Coinbase o OKX, oppure usando il DEX (exchange decentralizzato) integrato di Best Wallet.

Ricordiamo che gli exchange centralizzati richiedono una verifica KYC (Know Your Customer) per la registrazione, quindi sarà necessario fornire dati personali.

Una volta acquistati, i token vanno trasferiti al proprio wallet tramite l’apposito indirizzo. In generale, è preferibile mantenere una piccola quantità extra di ETH per coprire le commissioni di rete richieste per completare le transazioni sulla rete Ethereum.

Collegare il wallet al sito ufficiale di SUBBD

Con il wallet configurato e i fondi disponibili, si può passare all’acquisto di SUBBD tramite il sito ufficiale della presale.

Una volta effettuato il controllo, basta cliccare su Buy with Card o su Buy with Crypto a seconda delle proprie preferenze, e in seguito selezionare il wallet che si desidera usare dalla finestra di pop-up.

Dopo aver collegato il wallet, si dovrà selezionare la quantità di token SUBBD da acquistare. Il sistema mostrerà in automatico l’importo richiesto in ETH, USDT o BNB (o in valuta fiat per chi compra con carta di credito) in base al valore corrente di SUBBD.

Prima di confermare l’operazione, conviene controllare con attenzione tutti i dati della transazione, compresi indirizzi, importi e commissioni, per evitare errori irreversibili.

Confermare la transazione

Quando tutti i dettagli sono stati verificati, si può confermare l’acquisto direttamente dal wallet. L’applicazione richiederà la firma digitale e l’approvazione delle commissioni di transazione.

L’elaborazione può essere quasi immediata oppure richiedere qualche minuto, a seconda della congestione della rete Ethereum. Una volta completata, la transazione sarà visibile sulla blockchain.

Visualizzare e conservare i token SUBBD

I token SUBBD comprati in presale verranno distribuiti durante il Token Generation Event (TGE) previsto al termine della presale.

Fino a quel momento, sarà possibile mettere i token in staking per ottenere ricompense passive basate su un APY dinamico.

Perché considerare l’acquisto di SUBBD

La presale di SUBBD ha attirato una crescente attenzione per il suo approccio innovativo alla creator economy.

Il token ha una sua utilità all’interno di un ecosistema, in quanto permette di produrre contenuti, contribuendo alla crescita collettiva della piattaforma.

Un ecosistema per la nuova economia dei creator

SUBBD funge da token di utilità per accedere alle funzioni principali della piattaforma: abbonarsi a contenuti esclusivi, sostenere i creator preferiti o partecipare a iniziative della community.

L’intero modello è costruito su un principio di economia circolare, in cui i creator ricevono compensi diretti, gli utenti partecipano alla governance e il valore generato viene redistribuito all’interno dell’ecosistema.

Intelligenza artificiale integrata

Uno dei punti di forza del progetto è la suite AI Creator, un insieme di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che aiuta i creatori a generare e migliorare testi, immagini, audio e video.

Queste funzioni consentono di automatizzare i processi più ripetitivi e concentrarsi sugli aspetti più creativi, migliorando la qualità dei contenuti e l’efficienza produttiva.

Airdrop e incentivi alla partecipazione

Per rafforzare la community, SUBBD ha introdotto un sistema di ricompense periodiche basato su airdrop e iniziative di gamification.

Creator attivi, utenti coinvolti e membri che contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema potranno ricevere distribuzioni regolari di token.

Questi incentivi hanno lo scopo di costruire un ambiente sostenibile e partecipativo, in cui la crescita del progetto si traduce in benefici concreti per tutta la comunità.

Differenziare il wallet

Al di là delle sue funzionalità, il token SUBBD risulta particolarmente adatto per i trader che desiderano differenziare il proprio wallet con asset a bassa capitalizzazione.

SUBBD è ancora in presale, quindi non è detto che possa effettivamente esplodere dopo il listing sugli exchange. Tuttavia, una crescita post-lancio potrebbe garantire guadagni nel breve termine ai trader della presale.

In generale, è sempre bene avere diverse criptovalute nel wallet e investire in quelle emergenti con la giusta consapevolezza dei rischi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.