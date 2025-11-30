Guida per scaricare e installare il tuo crypto wallet 

Vuoi sapere come aprire un crypto wallet? In questa guida parliamo di Best Wallet che richiede solo qualche minuto per essere scaricato e configurato. Con questa guida rapida scoprirai come scaricare l’app, proteggerla, inviare e ricevere criptovalute, acquistare token e persino fare swap tra blockchain diverse.

Come configurare un crypto wallet: le basi

Prima di iniziare con Best Wallet, è utile capire gli elementi fondamentali:

1. Scegli il tipo di wallet

Puoi optare per un hot wallet (app mobile, software, estensioni browser) o un cold wallet (hardware) per conservare crypto offline. I primi sono più pratici, i secondi più sicuri per l’holding a lungo termine.

Scegli il provider

Sicurezza, reti supportate e facilità d’uso sono essenziali. Best Wallet combina tutte queste caratteristiche con una interfaccia semplice e una protezione avanzata.

Scarica il wallet

Puoi installare Best Wallet gratis su iOS e Android tramite App Store o Google Play.

Proteggi il wallet

Imposta PIN, accesso biometrico e, quando disponibile, 2FA.

Più livelli di sicurezza = meno rischi.

Aggiungi criptovalute

Puoi trasferirle da un altro wallet oppure acquistarle direttamente tramite valuta fiat.

Come aprire un crypto wallet con Best Wallet

Passaggio 1: Scarica l’app

Apri l’App Store o Google Play, cerca Best Wallet e installa l’app. Se desideri una privacy extra, attiva una VPN prima di iniziare.

Passaggio 2: Inserisci un indirizzo email

Al primo avvio, inserisci un’email valida. Riceverai un codice da copiare e incollare nell’app per verificare l’accesso ed evitare tentativi automatizzati da bot.

Passaggio 3: Proteggi il wallet

Dopo la verifica:

Imposta un PIN.

Effettua il backup annotando la seed phrase (12 parole). È la tua unica chiave di recupero. Non salvarla online. Non fotografarla. Conservala su carta in un luogo sicuro.



Puoi aggiungere due ulteriori livelli di sicurezza:

Accesso biometrico (impronta digitale): più rapido e sicuro del PIN.

Autenticazione 2FA via SMS: ad ogni accesso verrà richiesto un codice.

A questo punto il wallet è completamente protetto.

Passaggio 4: Ricarica il wallet

Se possiedi già criptovalute:

Seleziona il token da ricevere. Premi “Ricevi”. Copia l’indirizzo o scansiona il QR code. Completa il trasferimento dal tuo exchange o wallet precedente.

Le crypto saranno visibili in pochi minuti.

Aggiungere token personalizzati

Best Wallet supporta token su oltre 60 blockchain. Se il token non compare, aggiungilo manualmente tramite il contract address. Assicurati sempre di selezionare la rete corretta, altrimenti i fondi andranno persi.

Step 5.1: Acquista criptovalute con carta

Best Wallet integra un DEX con gateway fiat sicuri:

Clicca Trade → Buy Scegli la valuta fiat (EUR, USD, GBP ecc.) Seleziona la criptovaluta Inserisci l’importo Scegli il metodo di pagamento (carta, e-wallet ecc.)

Le criptovalute arrivano nel wallet all’istante, senza KYC e senza documenti.

Step 5.2: Invia criptovalute

Puoi inviare fondi in pochi secondi:

QR Scanner: apri l’icona della scansione e inquadra il QR del destinatario.

Indirizzo manuale: incolla il wallet address.

Inserisci l’importo e conferma. Pagherai solo la commissione di rete, senza costi extra da parte di Best Wallet.

Step 5.3: Scambia criptovalute (Swap)

Best Wallet permette swap immediati anche tra blockchain diverse grazie a un bridge decentralizzato:

Seleziona Trade → Swap

Inserisci il token da convertire (es. ETH)

Seleziona quello da ricevere (es. SOL)

Conferma il tasso di cambio e completa

Il token convertito appare subito nel wallet.

Scegliere il wallet migliore: software, hardware, custodial o non-custodial

Wallet software (hot): pratici, veloci, ideali per uso quotidiano.

Best Wallet appartiene a questa categoria.

Hardware wallet (cold): sicurezza massima, adatti agli holder di lungo periodo.

Wallet custodial: gestiti da exchange, non controlli le chiavi private.

Wallet non-custodial (self-custody): come Best Wallet.

Tu hai il pieno controllo: nessuno può bloccare il tuo saldo o accedere ai tuoi fondi.

$BEST è l’utility token di Best Wallet acquistabile su MEXC e KuCoin. Puoi mettere in staking i tuoi token $BEST collegandoti al widget di staking tramite l’app Best Wallet. Puoi anche monitorare il valore dei token che hai messo in staking ricollegando il tuo wallet al widget di staking. Possedere il token $BEST ti permette di accedere a una serie di benefici esclusivi: puoi usufruire di commissioni ridotte, ottenere ricompense di staking più consistenti, entrare in anticipo nelle nuove prevendite e nei progetti emergenti, oltre a partecipare attivamente alle scelte di governance della piattaforma.

Perché scegliere Best Wallet

Best Wallet supporta oltre 60 reti blockchain, garantendo agli investitori il totale anonimato (nessuna KYC). I trader hanno in mano chiavi private crittografate, con un livello di sicurezza altissimo che prevede l’accesso con PIN, biometria e autenticazione a due fattori. Il progetto garantisce lo swap tra le blockchain e permette anche l’acquisto di criptovalute con carta di credito. Nessuna commissione è dovuta oltre le gas fee, ma i token sono personalizzati, usufruibili attraverso un’app gratuita sia per iOS che per Android, con anche un’estensione browser.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.