Le migliori altcoin da acquistare prima dell’altcoin season 2026

Se il 2026 dovesse inaugurare una vera stagione delle altcoin, difficilmente lo farà con esplosioni improvvise. Storicamente questo ciclo comincia in sordina, quando Bitcoin rallenta dopo una fase di forte espansione e la dominanza di $BTC si ritira dai massimi locali.

È in quel momento che i grafici altcoin/$BTC smettono di scendere e iniziano a formare minimi crescenti.

Per Michael van de Poppe stiamo entrando nella fase conclusiva del mercato ribassista delle altcoin mentre ci avviciniamo al 2026 e Bitcoin rimane l’elemento chiave per l’avvio del prossimo ciclo. I primi segnali non compaiono sui grafici tradizionali ma nei dati on-chain, dove i protocolli Layer 2 e DeFi registrano un aumento degli indirizzi attivi, dei volumi DEX e delle commissioni, senza che $BTC mostri un picco corrispondente.

Sono questi i contesti in cui le narrative, i token con modelli sperimentali e le scommesse infrastrutturali possono correre più velocemente. Essere in anticipo sull’altseason significa posizionarsi prima che queste rotazioni diventino visibili al grande pubblico, mentre Bitcoin si muove in un range invece di segnare nuovi massimi.

Tre altcoin rappresentano bene l’intero spettro di opportunità: PepeNode ($PEPENODE) come meme coin gamificata “mine-to-earn”, SUBBD Token ($SUBBD) come piattaforma AI x Web3 per creator e Ripple ($XRP) come asset infrastrutturale che ha appena superato un importante ostacolo normativo.

PepeNode ($PEPENODE): la prima meme coin che si estrae per guadagnare

PepeNodesi presenta come la “prima meme coin al mondo che si estrae per guadagnare”, una sintesi tra l’emozione del mining e la leggerezza del gioco basato sui meme. L’idea elimina costi di hardware ed elettricità integrando un sistema di mining virtuale collegato ai token $PEPENODE.

Il meccanismo centrale ruota intorno all’acquisto e all’aggiornamento dei “Nodi Miner” e delle “Strutture”. I primi utenti ottengono nodi più potenti e quindi livelli di ricompensa più elevati, con emissioni maggiori nel tempo: un modello chiaramente pensato per attirare capitale degen nelle prime fasi di un nuovo ciclo.

Il mining è interamente virtuale tramite smart contract su Ethereum, basato su infrastruttura ERC-20 con contratti dedicati allo staking, alle ricompense e alla governance. L’esperienza è completamente gamificata attraverso una dashboard che, dopo il TGE, consentirà agli utenti di ottimizzare la propria configurazione come in un gioco di strategia.

La prevendita ha già raccolto 2,24 milioni di dollari. Il prezzo attuale del token è di 0,0011731 dollari con un APY di staking estremamente competitivo pari al 579 %. La nostra previsione di prezzo stima un potenziale di 0,0072 dollari nel 2026, che al valore attuale corrisponde a un ROI del 513 % in un solo anno.

Se il 2026 dovesse realmente portare una nuova ondata di meme coin, PepeNode potrebbe rivelarsi una delle altcoin più interessanti da acquistare nel 2025.

SUBBD Token ($SUBBD): AI e Web3 al servizio dei creator

Se il prossimo ciclo darà spazio ai casi d’uso reali, SUBBD Token si posiziona in un settore da 85 miliardi di dollari: la creator economy. La piattaforma integra AI e Web3 per consentire ai creatori di gestire il proprio pubblico, automatizzare processi e monetizzare senza dipendere dalle piattaforme centralizzate.

Il suo assistente AI opera come un collaboratore virtuale sempre attivo, gestendo interazioni con i fan, iscrizioni e supporto. Le funzioni di clonazione vocale e creazione di influencer AI permettono nuove forme di contenuto, incluse personalità sintetiche e distribuzioni multilingue.

Dal lato Web3, SUBBD introduce contenuti token-gated e pagamenti crypto diretti, garantendo ai creatori un maggiore controllo e una minore dipendenza da commissioni e algoritmi variabili.

La prevendita ha superato 1,37 milioni di dollari con token a 0,057075 dollari. Le nostre previsioni stimano un valore potenziale di 0,48 dollari nel 2026 e oltre 2,50 dollari entro il 2030, con ROI attesi del 741 % a un anno e del 4.280 % in cinque anni, se la roadmap verrà rispettata.

Ripple (XRP): pagamenti aziendali dopo la chiarezza normativa

All’estremo opposto dello spettro di rischio troviamo Ripple e il suo token $XRP, progettato per pagamenti transfrontalieri rapidi e a basso costo. Le transazioni vengono regolate in 3–5 secondi tramite un protocollo estremamente efficiente dal punto di vista energetico.

XRP è parte centrale delle soluzioni di pagamento aziendali di Ripple, permettendo agli istituti finanziari di utilizzare liquidità on-demand senza bisogno di prefinanziare conti globali. Per anni la principale incertezza è stata di tipo normativo, problema risolto nell’agosto 2025 quando la SEC ha ufficialmente concluso la causa contro Ripple, restituendo trasparenza all’ecosistema.

In un contesto in cui le regolamentazioni globali diventano più chiare, XRP potrebbe beneficiare di una rinnovata liquidità e di un ritorno d’interesse verso asset infrastrutturali conformi.

Se il 2026 porterà davvero una stagione delle altcoin, sarà fondamentale avere esposizione a narrative diverse: PepeNode per la speculazione gamificata “mine-to-earn”, SUBBD Token per la creator economy potenziata dall’AI e Ripple per l’infrastruttura di pagamento che ha ritrovato chiarezza e solidità normativa.

