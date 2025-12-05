Previsioni Chainlink per il 2026

Chainlink fornisce dati affidabili a centinaia di protocolli DeFi, piattaforme RWA e applicazioni Web3. Il token LINK ha un valore attuale di circa 14,50 dollari e un market cap di 10 miliardi di dollari.

Il progetto ha un ruolo importante come infrastruttura per gli oracoli decentralizzati, pertanto i trader stanno tenendo d’occhio le analisi degli esperti per il valore di LINK nel 2026.

In generale, le analisi provenienti da fonti come Kraken, TradersUnion e CoinCodex delineano scenari che vanno da ipotesi conservative a previsioni più ottimistiche, in base all’andamento del mercato e al ritmo di adozione delle tecnologie basate su oracle.

Le previsioni più moderate vedono LINK in un range vicino a quello del valore attuale, tra 11 e 15 dollari all’inizio del 2026. Kraken individua un valore intorno ai 14,97 dollari, mentre TradersUnion propone una fascia compresa tra 11,02 e 13,46 dollari.

CoinCodex presenta una posizione leggermente più ottimista, che posiziona LINK tra 13,85 e 15,40 dollari, un intervallo coerente con l’aumento progressivo dell’uso degli oracle in protocolli esistenti e nuovi.

Sul fronte rialzista, le previsioni vedono LINK oscillare tra 22 e 51 dollari per tutta la durata del 2026, con una media stimata attorno ai 38 dollari.

Alcuni analisti ritengono plausibili valori superiori ai 30 dollari, nel caso la domanda di oracoli decentralizzati dovesse crescere in modo significativo.

Nel complesso, il range più probabile individuato dagli analisti per LINK nel 2026 è compreso tra 13 e 16 dollari, mentre gli scenari più ambiziosi restano legati a condizioni di mercato favorevoli e all’ulteriore ampliamento dell’adozione Web3.

Pepenode: un progetto di mining per diversificare il wallet

Come abbiamo visto, le previsioni su Chainlink sono moderate. Si tratta d’altronde di un progettogià consolidato sul mercato, quindi è difficile che possa avere crescite esplosive.

Per questo, molti trader preferiscono differenziare il wallet, investendo su asset come LINK, così come su criptovalute in presale, caratterizzate da un profilo più speculativo ma da un potenziale di crescita iniziale maggiore.

In questa categoria rientra Pepenode, un progetto che sta attirando attenzione grazie al suo modello mine-to-earn.

L’ecosistema di Pepenode consente agli utenti di gestire un server di mining virtuale, per ottenere ricompense in meme coin.

Il token PEPENODE avrà un’utilità diretta all’interno del sistema, in quanto servirà per potenziare i nodi e aumentare i propri guadagni. Tramite il mining sarà possibile ricevere ulteriori token PEPENODE, così come altre meme coin come Fartcoin e Pepe.

Il progetto prevede anche un meccanismo di burning che vedrà la distruzione del 70% dei token PEPENODE utilizzati per il potenziamento dei nodi di mining.

La presale del progetto ha raccolto più di 2 milioni di dollari, con il token PEPENODE venduto a un valore basso rispetto a quello previsto per il listing.

I trader possono comprare il token Pepenode e metterlo subito in staking. Una volta lanciato il mining, sarà possibile gestire i server tramite una browser app intuitiva e facile da usare.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.