Previsioni Ethereum 2026

Ethereum sembra destinato a registrare guadagni significativi nel 2026, sostenuto dall’aumento dell’interesse degli investitori e dagli afflussi continui verso gli ETF dedicati. È questa l’indicazione chiave dell’ultima previsione pubblicata da Citi, che stima per Ether un target a 12 mesi pari a 5.440 dollari.

In una nota inviata ai clienti nel mese di ottobre, gli analisti della banca hanno sottolineato di aver aggiornato le proiezioni sia per Bitcoin sia per Ethereum, prevedendo un rialzo moderato entro la fine dell’anno e ulteriori incrementi nel corso del prossimo, grazie alla combinazione tra domanda istituzionale e dinamiche di mercato più favorevoli.

Il quadro arriva in un contesto segnato da un calo del 16% di Ether nel solo mese di ottobre, movimento innescato dalle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le minacce del presidente Trump di imporre dazi del 100% come risposta ai controlli sulle esportazioni proposti da Pechino hanno generato una forte avversione al rischio che ha penalizzato tutto il comparto crypto.

Nonostante l’impatto di questi fattori, molti analisti ritengono che Ether continui a poggiare su fondamenta solide, capaci di sostenerne la traiettoria verso il 2026.

Le previsioni rialziste di Tom Lee e il ruolo crescente di Ethereum nella finanza digitale

Un ulteriore elemento di forza arriva dalle stime formulate da Tom Lee di Fundstrat, da anni tra i più convinti sostenitori di Ethereum. A settembre, Lee ha ribadito la sua previsione secondo cui Ether potrebbe chiudere l’anno a 12.000 dollari, con la possibilità di raggiungere persino i 15.000 dollari in uno scenario particolarmente favorevole. Intervenendo alla Korea Blockchain Week, ha definito Ethereum “la blockchain preferita di Wall Street”, come riportato da CoinCentral, sottolineando il ruolo centrale che la rete sta assumendo nell’infrastruttura finanziaria digitale emergente.

Queste valutazioni si inseriscono in un contesto in cui Ethereum continua a rafforzare il proprio posizionamento come piattaforma di riferimento per tokenizzazione, smart contract ed ecosistemi decentralizzati, aspetti sempre più rilevanti per i grandi investitori istituzionali.

Regolamentazione e nuovi standard: perché il quadro normativo favorisce Ethereum

Per le previsioni 2026, il contesto regolatorio rappresenta un catalizzatore decisivo. Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha adottato una linea sempre più favorevole alle criptovalute, dal GENIUS Act alla proposta della Strategic Bitcoin Reserve, segnali chiari di una volontà politica di integrare le valute digitali nel sistema economico. Anche la SEC ha contribuito a rafforzare questo orientamento, citando uno standard Ethereum come modello di come alcuni requisiti normativi possano operare direttamente on-chain.

Al centro del dibattito si trova il nuovo framework ERC-3643, considerato un passo fondamentale per rendere più efficienti le transazioni ad alta velocità, a basso costo e con maggiore trasparenza. Una sua adozione più ampia potrebbe ampliare ulteriormente l’uso di Ethereum nei mercati regolamentati.

Nel frattempo, segnali positivi arrivano anche dall’Europa. Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority ha autorizzato gli investitori retail ad accedere a Bitcoin ed ETP basati su Ether, quotati alla Borsa di Londra e accompagnati da tutele per i consumatori. Questa apertura potrebbe generare un afflusso significativo di nuovi capitali da parte del mercato britannico.

Le nuove previsioni degli analisti per Ethereum verso il 2026

Le indicazioni pubblicate negli ultimi mesi sono in larga parte rialziste. Citi e Fundstrat convergono nella previsione di un rafforzamento significativo di Ether nel corso del prossimo anno. Standard Chartered ha rivisto al rialzo il proprio target di fine anno da 4.000 a 7.500 dollari, mentre altre banche d’investimento hanno suggerito stime comprese tra 6.000 e 20.000 dollari.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, sarà necessario un forte slancio per puntare ai target più ambiziosi. Ether ha infatti superato la soglia dei 4.000 dollari e toccato un nuovo massimo storico, ma la successiva perdita di momentum lascia intravedere una chiusura d’anno meno brillante delle aspettative iniziali.

Previsioni Ethereum 2026 tra rialzi possibili e incertezze strutturali

Nonostante i rischi, molti analisti continuano a ritenere probabile un rialzo significativo per Ethereum verso il 2026. La domanda istituzionale rimane uno dei pilastri principali: gli ETF spot e i prodotti legati alle tesorerie aziendali stanno sostenendo gli afflussi di capitale. Citi collega esplicitamente le sue previsioni ai meccanismi di acquisto degli ETF e alla crescente adozione da parte degli investitori professionali.

Nel frattempo, Fundstrat ha evidenziato un aumento dell’accumulo da parte di diverse società, che nelle ultime settimane hanno aggiunto centinaia di milioni di dollari in Ether ai propri bilanci. Se questo trend dovesse proseguire, rappresenterebbe un importante supporto strutturale.

Sul fronte normativo, l’ammodernamento degli standard SEC e l’espansione dell’accesso retail nel Regno Unito potrebbero ampliare ulteriormente la domanda. Tuttavia, lo sviluppo di ETF con staking integrato solleva interrogativi sulla resilienza della rete e sulla distribuzione del potere di validazione, elementi che gli investitori dovranno monitorare attentamente.

