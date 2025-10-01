Previsioni Snorter Token (SNORT) 2025 - 2030

Snorter Token ($SNORT) nasce come progetto ibrido tra meme coin e strumento di trading automatizzato. La sua particolarità è l’integrazione con Telegram, che permette di utilizzare un trading bot pensato per velocizzare operazioni come swap, sniping e copy trading.

L’idea alla base è quella di unire la viralità tipica delle meme coin con l’utilità pratica di un bot di nuova generazione, sviluppato per competere con strumenti professionali e ridurre il divario tecnologico tra utenti retail e trader esperti.



Il progetto è attualmente in presale, con oltre 4 milioni di dollari raccolti e il token SNORT venduto a un valore attuale di 0,1055 dollari. In generale, trattandosi di un progetto in presale è molto difficile prevedere quale sarà il suo valore a breve, medio e lungo termine.

Gli analisti hanno formulato delle previsioni rialziste su SNORT che possono dare un’idea sul valore che il token potrebbe raggiungere nel corso degli anni. Ovviamente, le stime non tengono conto della volatilità del mercato delle criptovalute e sono solo indicative.

Le funzionalità chiave di Snorter Bot

Prima di passare alle previsioni, può tornare utile sapere quali sono le caratteristiche di Snorter Bot e del token SNORT:

Swap istantanei – Le operazioni di scambio tra token vengono eseguite in meno di un secondo, grazie a un’infrastruttura RPC dedicata che riduce la latenza e ottimizza il prezzo al momento della transazione. Questo consente agli utenti di evitare slippage e di operare con maggiore efficienza rispetto agli strumenti tradizionali.

Sniping automatico – Il bot permette di acquistare automaticamente token appena listati sugli exchange, semplicemente inserendo l’indirizzo del contratto. Una funzione particolarmente utile per chi vuole cogliere le opportunità offerte dalle nuove prevendite o dai listing iniziali, settori in cui la rapidità d’esecuzione è fondamentale.

Monitoraggio in tempo reale del wallet – Snorter Bot fornisce una panoramica completa e aggiornata del proprio portafoglio. Gli utenti possono visualizzare non solo il valore totale degli asset, ma anche dati avanzati come profit & loss (PnL), costo medio di acquisto e andamento delle singole posizioni, strumenti indispensabili per prendere decisioni informate.

Copy trading integrato – Una delle funzioni più innovative è la possibilità di replicare in automatico le strategie di portafogli selezionati. Gli utenti possono impostare parametri personalizzati, come la dimensione delle posizioni o il livello di rischio, rendendo il sistema flessibile e adatto sia a trader esperti che a chi si avvicina per la prima volta al trading automatizzato.

Previsioni 2025

Nel corso del 2025 l’andamento di Snorter Token (SNORT) sarà influenzato principalmente dalla conclusione della presale e dal debutto sugli exchange.

Secondo le stime degli analisti, dopo il listing il prezzo potrebbe oscillare tra 0,18 e 0,54 dollari, con un valore medio ipotizzato intorno a 0,36 dollari. Le prime variazioni saranno probabilmente legate ai realizzi di profitto degli investitori iniziali, ma la natura multi-chain del progetto e l’eventuale approdo su un exchange centralizzato di primo livello potrebbero sostenere la fase iniziale di crescita.

Previsioni 2026 – 2027

Nel biennio successivo la performance di $SNORT dipenderà dalla capacità del team di consolidare il progetto. L’avvio definitivo dello Snorter Bot su Telegram e il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato di 100.000 utenti attivi potrebbero generare ricavi superiori ai 40 milioni di dollari annui.

Lo staking, attivo sin dalla prevendita, continuerà a giocare un ruolo importante nel contenere la pressione di vendita e nel sostenere la domanda. Le previsioni indicano per il periodo 2026 – 2027 un prezzo compreso tra 0,77 e 1,45 dollari, con una media attorno a 1,11 dollari.

Previsioni 2028 – 2030

Guardando al lungo termine, il potenziale di crescita di Snorter sarà legato alla capacità di ampliare l’ecosistema con nuove tecnologie come algoritmi di trading basati su intelligenza artificiale e API dedicate agli sviluppatori.

Se il progetto riuscirà a mantenere una community solida e ad attrarre partnership strategiche, entro il 2030 il prezzo del token potrebbe collocarsi in un range compreso tra 1,55 e 2,72 dollari, con un valore medio stimato di circa 2,13 dollari.

A favorire questa traiettoria potrebbero contribuire la riduzione progressiva dell’offerta circolante tramite staking e l’aumento della domanda per soluzioni di trading automatizzato.

Conviene investire in Snorter Token?

Stabilire se convenga investire in Snorter Token richiede un’analisi attenta di più fattori. La tokenomics, con una distribuzione pensata per bilanciare sviluppo, marketing, liquidità e incentivi, fornisce già alcune indicazioni sulla sostenibilità del progetto.

Allo stesso modo, la roadmap mostra un percorso strutturato che parte dal lancio del bot su Solana per arrivare all’espansione multi-chain e all’integrazione di algoritmi avanzati di trading.

Questi elementi offrono ai trader una base utile per valutare la solidità e le prospettive di crescita del progetto. Naturalmente, come per ogni criptovaluta emergente, il potenziale di rendimento si accompagna a rischi elevati, legati sia al mercato che alla capacità del team di rispettare gli obiettivi fissati.

Tokenomics di Snorter Token

Uno degli elementi più importanti da considerare nell’analisi di un progetto crypto è la tokenomics, ossia il modo in cui vengono distribuiti e utilizzati i token.

Nel caso di Snorter, la supply complessiva è fissata a 500 milioni di token $SNORT, con una ripartizione pensata per favorire la sostenibilità e la crescita a lungo termine.

25% allo sviluppo del prodotto – Una parte significativa delle risorse è destinata al miglioramento continuo dello Snorter Bot e all’integrazione di nuove funzionalità.

20% a marketing e partnership – Le campagne promozionali e le collaborazioni con altri attori del settore sono fondamentali per accrescere la visibilità e attrarre nuovi utenti

20% a liquidità sugli exchange – Una parte consistente dei token è destinata a garantire liquidità sufficiente al momento del listing, riducendo il rischio di eccessiva volatilità nelle prime fasi di scambio.

10% a incentivi per la community – Premi e programmi di engagement servono a stimolare la partecipazione attiva degli utenti, elemento essenziale per progetti che si fondano sulla forza della community.

10% ad airdrop mirati – Le distribuzioni gratuite di token hanno lo scopo di ampliare la base di detentori, incoraggiando l’adozione iniziale e stimolando l’interesse verso l’ecosistema Snorter.

10% a tesoreria per esigenze future – Una riserva strategica permette al team di avere margini di manovra per affrontare sviluppi imprevisti o finanziare nuove iniziative, offrendo flessibilità nella gestione del progetto.

5% a ricompense per lo staking – L’allocazione per lo staking incentiva gli utenti a bloccare i propri token, creando pressione di acquisto e riducendo la circolazione.

Roadmap: gli obiettivi futuri di Snorter Token

Per valutare il potenziale di un progetto emergente come Snorter Token, è utile osservare la roadmap tracciata dal team di sviluppo per valutare se gli obiettivi sono effettivamente realizzabili nel breve termine.

La presale del token $SNORT è stata avviata con ottimi risultati, e sul lancio di campagne di marketing dedicate a rafforzare la visibilità del progetto.

In questo stadio sono previsti anche il beta testing del bot con la community, il coinvolgimento di influencer del settore e il debutto del bot su Solana, con la successiva generazione e distribuzione dei token.

Un passaggio chiave sarà inoltre l’implementazione del bridge, per consentire interoperabilità con altre reti. Una volta consolidato il debutto su Solana, Snorter punterà ad estendere le proprie funzionalità su altre blockchain compatibili con EVM.

La fase prevede anche nuove feature su Telegram, l’integrazione di una dashboard utente e l’ampliamento dell’intero ecosistema. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa e multi-chain, aumentando al tempo stesso la scalabilità e l’attrattiva del progetto verso un pubblico più ampio.

L’ultima fase della roadmap guarda a uno sviluppo più ambizioso. Tra le priorità ci sono l’introduzione di algoritmi di trading avanzati, la creazione di partnership con protocolli DeFi, l’avvio di un modello di community governance e il rilascio delle API di trading per sviluppatori esterni.

