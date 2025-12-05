Solana Mobile lancia il token nativo SKR a gennaio: i dettagli del rollout

Solana si appresta a compiere un passo decisivo nella sua strategia di espansione mobile con il lancio dell’attesissimo token nativo SKR, legato al suo ultimo smartphone: Seeker. Con l’arrivo previsto per l’inizio del 2026 (con gennaio come finestra probabile), questo asset non sarà una semplice crypto o un premio una tantum, ma è destinato a diventare il fulcro della governance e dell’operatività dell’intero ecosistema mobile dell’azienda.

L’annuncio ufficiale ha delineato una struttura economica chiara: SKR avrà una fornitura totale di 10 miliardi di token. La distribuzione è stata progettata per incentivare l’adozione e premiare la fedeltà della community: il 30% della fornitura è destinato agli airdrop (probabilmente per i possessori del telefono Seeker e i primi utilizzatori), mentre un altro 25% è riservato per finanziare la crescita e le partnership strategiche. Il resto è suddiviso tra liquidità (10%), tesoreria della comunità (10%), Solana Mobile (15%) e Solana Labs (10%), garantendo un equilibrio tra incentivi agli utenti e sostenibilità dello sviluppo a lungo termine.

I “guardiani” dell’ecosistema: un nuovo modello di fiducia e staking

Parallelamente al token, Solana Mobile introduce un concetto innovativo per la gestione del suo ecosistema decentralizzato: i cosiddetti “Guardiani”. Questa figura avrà il compito cruciale di “validare la fiducia” all’interno della rete, verificando l’autenticità dei dispositivi, esaminando le richieste di pubblicazione sul DApp Store e applicando gli standard comunitari.

Questo meccanismo apre nuove opportunità di rendimento per gli utenti. I possessori di SKR, infatti, potranno mettere in staking i propri token SKR con i Guardiani per guadagnare ricompense, creando un ciclo virtuoso di partecipazione e sicurezza. Inizialmente, Solana Mobile agirà come primo Guardiano, ma il ruolo verrà presto esteso a partner di alto profilo come Helius Labs, Double Zero e Triton One.

Questo approccio mira a rafforzare il DApp Store di Solana, che ospita già oltre 100 applicazioni, trasformando il telefono Seeker da semplice dispositivo hardware a piattaforma economica partecipativa, superando la reputazione del suo predecessore (Saga) che era visto principalmente come un veicolo per ottenere airdrop gratuiti.

Impatto sul mercato e prospettive future

L’annuncio del token SKR ha avuto un effetto immediato e positivo sul mercato, con il prezzo di Solana (SOL) che ha registrato un rialzo del 5,4%, portandosi sopra i 145 dollari. Questo movimento riflette la fiducia degli investitori nella capacità di Solana di creare valore reale attraverso l’integrazione verticale tra hardware e software.

Tuttavia, molti dettagli rimangono ancora da svelare. L’azienda ha promesso di condividere ulteriori informazioni, in particolare riguardo al meccanismo di “inflazione lineare” previsto per incentivare i primi staker, durante l’imminente Solana Breakpoint Conference (11-13 dicembre). Questo evento sarà cruciale per capire come SKR interagirà con il resto dell’ecosistema DeFi di Solana e se il modello dei “Guardiani” riuscirà a garantire la sicurezza e la qualità necessarie per sfidare i giganti degli app store tradizionali come Apple e Google.

