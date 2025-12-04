Strategy blinda i suoi Bitcoin fino al 2029: vendita possibile solo con un “inverno crypto” di 3 anni

Phong Lee, CEO di Strategy (ex MicroStrategy), ha inviato un messaggio rassicurante al mercato, dichiarando che è altamente improbabile che l’azienda venda le sue partecipazioni in Bitcoin prima del 2029. A sostegno di questa affermazione c’è la creazione di una massiccia riserva di liquidità da 1,44 miliardi di dollari, progettata specificamente per coprire il pagamento dei dividendi senza intaccare il capitale crypto.

Questa mossa strategica mira a disaccoppiare gli obblighi finanziari a breve termine dalle partecipazioni in BTC a lungo termine, riducendo drasticamente il rischio di liquidazioni forzate anche in caso di prolungate recessioni del mercato.

Il “buffer” di liquidità: 21 mesi di copertura per evitare la vendita forzata

La riserva in dollari creata da Strategy è un cuscinetto finanziario cruciale. Secondo Lee, infatti, i 1,44 miliardi di dollari del valore della riserva di BTC copriranno i pagamenti dei dividendi per circa 21 mesi, con l’obiettivo del management di estendere questa copertura a oltre due anni. La logica è chiara: evitare a tutti i costi di dover vendere Bitcoin per far fronte a spese correnti.

Un indicatore chiave monitorato attentamente è l’mNAV (market Net Asset Value), che confronta la valutazione azionaria di Strategy con il valore dei suoi asset in BTC. Lee ha spiegato che se l’mNAV dovesse scendere sotto 1x (ovvero se l’azienda valesse meno dei suoi soli Bitcoin), emettere nuove azioni per finanziare i dividendi sarebbe dannoso per gli azionisti.

La riserva di liquidità serve proprio a evitare questo scenario. Lee ha ipotizzato che solo un ciclo ribassista di Bitcoin (il cosiddetto “inverno crypto”) della durata di tre anni, combinato con un mNAV persistentemente sotto 1x, potrebbe costringere l’azienda a considerare la vendita di BTC, uno scenario che, secondo le sue stime, non si verificherebbe prima del 2029.

Azioni privilegiate come motore di acquisto: investitori, non trader

Lee ha anche chiarito la filosofia di investimento di Strategy: “Non siamo trader di Bitcoin, siamo investitori in Bitcoin”. L’azienda, infatti, non cerca di “cronometrare il mercato” (market timing), ma acquista sistematicamente quando dispone di capitale in eccesso.

Il motore principale di questa strategia di finanziamento sono le azioni privilegiate perpetue. Lee descrive questi strumenti come più simili al credito rispetto alle azioni ordinarie, considerandoli superiori al debito tradizionale o ai finanziamenti convertibili.

Sebbene il mercato possa impiegare tempo (stimato tra i 18 e i 36 mesi) per comprendere appieno e prezzare correttamente questi prodotti complessi, Strategy li vede come la chiave per continuare ad accumulare Bitcoin in modo sostenibile, senza diluire eccessivamente gli azionisti ordinari.

Bitcoin Hyper ($HYPER): sbloccare il valore latente mentre le istituzioni “hodlano”

La strategia di “HODL” estremo di Strategy dimostra la fiducia istituzionale nei confronti di Bitcoin, ma lascia trilioni di dollari di capitale inattivo. Bitcoin Hyper ($HYPER) nasce per risolvere questo problema. Con una ICO (Initial Coin Offering) che ha già superato i 28,8 milioni di dollari raccolti finora, questo progetto Layer-2 di Bitcoin sta costruendo i binari per far muovere Bitcoin alla velocità della luce.

Integrando la Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper abilita smart contract complessi e transazioni istantanee su Bitcoin, creando un ecosistema dove il capitale può generare rendimento attivo.

Per gli investitori che cercano più di una semplice riserva di valore, il token $HYPER è attualmente disponibile sul sito ufficiale della prevendita al prezzo unitario di 0,013365 dollari (con un APY da staking del 46%) e rappresenta l’ingresso in un mercato emergente che mira a trasformare la liquidità statica di Bitcoin in un’economia digitale programmabile.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.