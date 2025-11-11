Strategy raccoglie $715 milioni da investire in Bitcoin

Strategy, la compagnia software guidata dal miliardario Michael Saylor, ha ufficializzato una delle operazioni finanziarie più rilevanti del 2025: la quotazione delle azioni privilegiate 10% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE), che porterà nelle casse dell’azienda circa 620 milioni di euro, equivalenti a 715 milioni di dollari. L’offerta sarà finalizzata il 13 novembre 2025, dopo le ultime autorizzazioni regolamentari, e punta a sostenere l’espansione del business e l’acquisto di ulteriori riserve di Bitcoin.

L’annuncio conferma la direzione ormai consolidata della società: utilizzare il capitale raccolto per costruire un bilancio più solido, alimentare la crescita operativa e continuare ad aumentare l’esposizione al BTC. Strategy è già tra le prime aziende pubbliche al mondo per quantità di Bitcoin detenuti, e questa nuova operazione potenzia ulteriormente la sua strategia di lungo periodo.

L’interesse del mercato ha superato le aspettative. Inizialmente pensata per una raccolta di circa 350 milioni di euro, l’offerta è stata ampliata fino a circa 620 milioni di euro. Una volta sottratte le spese, Strategy prevede di trattenere 608,8 milioni di euro (702,2 milioni di dollari), sulla base del tasso di cambio comunicato dalla società: 1 euro = 1,1534 dollari. La mossa conferma anche la fiducia degli investitori nella visione di Bitcoin come cardine di una strategia finanziaria più resiliente rispetto agli asset tradizionali. Un elemento centrale dell’operazione è la promessa di un dividendo annuale del 10%, pagato in quattro tranche trimestrali, la cui prima distribuzione è prevista per il 31.12.25.

Una struttura finanziaria gestita dai colossi del settore

L’operazione si avvale della collaborazione di istituzioni bancarie globali di primo piano: Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, TD Securities, Canaccord Genuity e StoneX Financial. La registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) assicura inoltre che l’offerta rispetti gli standard regolamentari richiesti dagli investitori istituzionali, mentre la vendita sarà riservata esclusivamente agli investitori qualificati in Europa e Regno Unito.

Il ruolo del Bitcoin nella strategia aziendale

Il cuore dell’operazione risiede però nell’obiettivo principale dichiarato dalla società: rafforzare e ampliare le riserve di Bitcoin. Negli anni, Strategy ha costruito una narrativa basata sulla funzione del BTC come riserva di valore superiore, dotata di proprietà di antifragilità che asset tradizionali faticano a eguagliare.

Il capitale raccolto sarà dunque destinato all’espansione operativa, alla gestione delle attività quotidiane e, soprattutto, al continuo accumulo di Bitcoin. Una visione coerente con la filosofia di Saylor, secondo cui ogni fase di consolidamento del mercato rappresenta un’opportunità per aumentare l’esposizione.

Bitcoin Hyper: il nuovo protagonista del settore Layer-2

Nel frattempo, mentre Strategy consolida la propria posizione nel mondo del Bitcoin, un’altra iniziativa sta catturando l’attenzione di investitori, analisti e whale: Bitcoin Hyper (HYPER). Il progetto, ancora in fase di prevendita, è considerato una delle crypto più promettenti del momento e si sta rapidamente avvicinando alla soglia dei 30 milioni di dollari raccolti, avendo già superato i 26,7 milioni.

La crescita è alimentata da investimenti a sei cifre, anche da parte di grandi investitori. Solo negli ultimi giorni, una whale ha convertito 41 ETH per un valore di 130.000 dollari in token HYPER, mentre un altro investitore ha effettuato un acquisto da 650.000 dollari. Numeri che testimoniano una fiducia crescente e un entusiasmo particolare verso la tecnologia che alimenta il progetto.

Bitcoin Hyper propone una blockchain Layer-2 costruita sulla rete Bitcoin utilizzando due pilastri tecnologici avanzati: la Solana Virtual Machine (SVM) e le prove a conoscenza zero (zero-knowledge). Il risultato è un’infrastruttura scalabile, programmabile, veloce e totalmente integrata con la sicurezza garantita dalla rete Bitcoin.

Questo approccio risponde alla crescente domanda di soluzioni Layer-2, che nel mercato crypto sta raggiungendo livelli mai visti. Proprio per la combinazione tra bassa capitalizzazione, tecnologia avanzata e attenzione delle whale, molti analisti ritengono che Bitcoin Hyper potrebbe essere una delle prossime crypto in grado di registrare performance straordinarie, con alcuni che non escludono scenari di crescita fino a 100x nelle fasi più mature del ciclo.

L’offerta da 715 milioni di dollari di Strategy segna un momento cruciale per la società e rafforza la visione di lungo periodo di Michael Saylor: un futuro in cui Bitcoin rappresenta un pilastro finanziario e strategico.

Parallelamente, l’ascesa di Bitcoin Hyper aggiunge un nuovo tassello al mosaico dell’ecosistema Bitcoin, mostrando come la blockchain più solida al mondo possa diventare la base per infrastrutture sempre più potenti, scalabili e programmate per sostenere la prossima generazione di applicazioni decentralizzate.

Due movimenti, uno istituzionale e uno emergente, che raccontano un’unica direzione: il potenziamento dell’universo Bitcoin, dal cuore finanziario di Strategy alle nuove frontiere del Layer-2.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.