Trading di futures Bitcoin: le migliori piattaforme del 2025

Il trading di futures su Bitcoin consiste nell’eseguire contratti a termine sulla criptovaluta, consentendo di speculare sui movimenti di prezzo senza detenere direttamente BTC.

La scelta di una piattaforma affidabile è essenziale per operare in sicurezza, con strumenti avanzati e condizioni competitive.

Questa panoramica presenta una selezione aggiornata delle principali piattaforme per il trading di futures su Bitcoin nel 2025.

Le piattaforme incluse sono state valutate considerando leva finanziaria, commissioni, misure di sicurezza e varietà di strumenti analitici.

Fattori chiave nella scelta di una piattaforma

Il trading di futures su Bitcoin si basa sulla previsione dei movimenti di prezzo del BTC, con la possibilità di aprire posizioni rialziste o ribassiste tramite contratti a termine.

Tra gli elementi principali da considerare nella selezione di una piattaforma figurano:

Gamma di asset disponibili : le piattaforme più avanzate offrono futures su Ethereum e altre altcoin, con scadenze contrattuali variabili.

: le piattaforme più avanzate offrono futures su Ethereum e altre altcoin, con scadenze contrattuali variabili. Strumenti analitici avanzati : indicatori tecnici, grafici dettagliati e book degli ordini in tempo reale.

: indicatori tecnici, grafici dettagliati e book degli ordini in tempo reale. Commissioni competitive : i costi dei futures sono generalmente inferiori rispetto al mercato spot, con variazioni tra i diversi operatori.

: i costi dei futures sono generalmente inferiori rispetto al mercato spot, con variazioni tra i diversi operatori. Leva finanziaria personalizzabile : possibilità di ampliare l’esposizione fino a x100 o più.

: possibilità di ampliare l’esposizione fino a x100 o più. Gestione del rischio: funzionalità come stop loss e take profit sono fondamentali per ridurre l’impatto della volatilità.

Le migliori piattaforme per i Bitcoin futures

Piattaforma Leva max su BTC Commissioni futures BTC Verifica KYC Tipi di contratto MEXC x500 Maker: 0,010% / Taker: 0,040% No USDT-M, COIN-M, USDC-M Margex x100 Maker: 0,019% / Taker: 0,060% Sì Standardizzati, Perpetui OKX x100 Maker: 0,045% / Taker: 0,050% Sì futures, Swaps perpetui Kraken x25 Maker: 0,020% / Taker: 0,050% Sì Perpetui Binance x125 Maker: 0,020% / Taker: 0,050% Sì Trimestrali, Perpetui, Opzioni BloFin x150 Maker: 0,020% / Taker: 0,060% Sì Perpetui KCEX x125 Maker: 0% / Taker: 0,010% No Perpetui PrimeXBT x200 Flat 0,01% No Perpetui CoinEx x200 Maker: 0,020% / Taker: 0,060% Sì Contratti lineari, inversi

MEXC

MEXC si distingue per la varietà dei contratti e la competitività delle commissioni. L’offerta include:

Contratti USDT-M : perpetui con USDT come collaterale

: perpetui con USDT come collaterale Contratti COIN-M : perpetui basati sull’asset sottostante

: perpetui basati sull’asset sottostante Contratti USDC-M: perpetui regolati in USDC

Le commissioni sono contenute, pari allo 0,010% per gli ordini maker e 0,040% per gli ordini taker.

Il catalogo comprende oltre 600 coppie futures, con leva fino a x500 per BTC. La maggior parte delle coppie è caratterizzata da un’elevata liquidità.

Vantaggi

Ampia selezione di criptovalute supportate

Commissioni competitive

Leva elevata fino a x500

Svantaggio

Possibili rallentamenti dell’interfaccia in alcune occasioni

Margex

Margex conta oltre 500.000 utenti registrati e gestisce quotidianamente più di 180.000 operazioni, con un volume di circa 1,3 miliardi di dollari sulla coppia BTCUSD futures. Supporta una cinquantina di coppie crypto, incluse BTC, ETH, BNB, SOL e DOGE.

Tra le funzionalità disponibili figurano un conto demo per l’apprendimento senza rischi e strumenti di copy trading per replicare strategie avanzate. I contratti futures disponibili includono:

Contratti standardizzati su BTC

Contratti perpetui su BTC

Le commissioni sono pari allo 0,019% per ordini maker e 0,060% per ordini taker. I costi di finanziamento sono applicati ogni 8 ore sulle posizioni aperte.

La leva massima raggiunge x100, permettendo una significativa esposizione al mercato.

Vantaggi

Ampia disponibilità di coppie crypto

Interfaccia intuitiva, adatta anche a utenti meno esperti

Strumenti diversificati per il trading di futures su BTC

Svantaggio

Depositi limitati alle criptovalute

OKX

OKX offre una gamma completa di contratti a termine e swap perpetui su centinaia di asset digitali. La coppia BTC/USDT registra volumi particolarmente elevati, con leva massima pari a x100.

La piattaforma integra strumenti di trading automatizzato per ottimizzare tempi di esecuzione e gestione delle operazioni. L’OKX Academy fornisce materiale didattico approfondito sui prodotti derivati e sulle dinamiche del mercato crypto.

Le commissioni applicate sono dello 0,045% per ordini maker e 0,050% per ordini taker.

Vantaggi

Strumenti di automazione e analisi avanzati

Programma di referral competitivo

Sezione educativa completa

Svantaggio

Leva limitata per i contratti futures BTC

Kraken

Fondata nel 2011, Kraken è una delle piattaforme storiche per il trading di futures su Bitcoin e altre criptovalute.

Il volume trimestrale degli scambi supera i 207 miliardi di dollari, con oltre 1 miliardo di dollari negoziato sui mercati futures.

La piattaforma offre più di 350 contratti perpetui, con leva fino a x25 sui futures BTC. Sono disponibili strumenti avanzati per utenti di diversi livelli di esperienza, oltre a un centro di formazione e a un servizio di assistenza dedicato.

Le commissioni applicate ai contratti futures sono competitive: 0,020% per ordini maker e 0,050% per ordini taker.

Vantaggi

Reputazione consolidata e base utenti estesa

Applicazione mobile completa

Ampia offerta di risorse educative

Svantaggio

Leva limitata rispetto ad altre piattaforme

Binance

Lanciata nel 2017, Binance è una delle piattaforme più utilizzate al mondo, con oltre 275 milioni di utenti registrati. L’offerta include più di 250 contratti futures e opzioni:

futures perpetui o trimestrali in USDT o USDC

o futures perpetui o trimestrali basati su asset crypto

Opzioni semplificate in modalità Classica o Facile

semplificate in modalità Classica o Facile Trading automatizzato e strumenti di copy trading

La leva massima raggiunge x125 per alcuni contratti futures. Nell’arco di 24 ore, il volume scambiato supera 525.000 BTC sui futures USD-M e 30.000 BTC sui Coin-M.

Le commissioni variano in base al prodotto e al volume, con tariffe indicative pari a 0,020% maker e 0,050% taker per i futures USD-M.

Vantaggi

Ecosistema completo e diversificato per il trading futures

Piattaforma regolamentata e considerata affidabile

Ampia disponibilità di criptovalute

Svantaggio

Storici episodi di vulnerabilità nella sicurezza

BloFin

Fondata nel 2021, BloFin è una piattaforma dedicata al trading di futures su criptovalute e offre strumenti avanzati per negoziare BTC e numerosi altri asset digitali. Il volume giornaliero sulla coppia BTC/USDT supera i 2.700 BTC, con supporto per un’ampia gamma di altcoin.

Tra le funzionalità disponibili figurano:

Copy trading per replicare strategie di trader esperti

per replicare strategie di trader esperti Automazione delle operazioni su contratti futures

su contratti futures Centro di formazione per approfondire la conoscenza dei mercati

per approfondire la conoscenza dei mercati Programmi di referral dedicati

dedicati Leva massima di x150

Le commissioni ammontano a 0,020% maker e 0,060% taker, con promozioni periodiche su determinati contratti.

Vantaggi

Funzionalità complete per il trading di Bitcoin futures

Bonus di benvenuto competitivo

Risorse educative facilmente accessibili

Svantaggio

Mancanza di supporto ai depositi in valuta fiat

KCEX

KCEX offre oltre 700 coppie di futures per il trading di criptovalute. La coppia BTC/USDT registra da sola circa 10 miliardi di USDT di volume giornaliero, mentre la capitalizzazione complessiva degli asset negoziati supera i 2.000 miliardi di USDT. La leva massima applicabile sui contratti è di x125.

L’interfaccia della piattaforma è progettata per garantire un’esperienza fluida, sia nella versione desktop sia tramite app mobile per Android e iOS, che riproduce fedelmente tutte le funzionalità del sito.

KCEX offre:

Centro di formazione per utenti meno esperti

per utenti meno esperti Programmi di affiliazione a ricompensa

a ricompensa Assistenza clienti reattiva

I costi di negoziazione sono particolarmente contenuti: 0% di commissioni maker e 0,01% per gli ordini taker.

Vantaggi

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Applicazione mobile completa e ottimizzata

Commissioni tra le più basse sul mercato

Svantaggio

Depositi e prelievi disponibili esclusivamente in criptovalute

PrimeXBT

Attiva dal 2018, PrimeXBT conta oltre un milione di utenti registrati. L’offerta di contratti a termine si distingue per commissioni estremamente contenute, fissate a 0,01% per operazione.

Il trading di Bitcoin futures su PrimeXBT offre diversi vantaggi:

Elevata liquidità sui principali mercati

sui principali mercati Leva personalizzabile fino a x200

Strumenti analitici avanzati con grafici dettagliati

con grafici dettagliati Ampia gamma di criptovalute supportate, tra cui BTC, ETH, LTC e XRP

Le coppie BTC/USDT ed ETH/USDT registrano i volumi più elevati, con una media giornaliera di circa 15.000.000 USD di transazioni.

Vantaggi

Ampia scelta di criptovalute supportate

Strumenti di analisi di mercato professionali

Commissioni fisse e contenute allo 0,01%

Svantaggio

Assenza di supporto per valute fiat

CoinEx

CoinEx mette a disposizione due tipologie di contratti a termine:

Contratti lineari , regolati in stablecoin

, regolati in stablecoin Contratti inversi, regolati in criptovalute

La piattaforma gestisce oltre 230 mercati attivi, con un volume giornaliero sui futures superiore a 918 milioni di dollari e posizioni aperte per circa 930 milioni di dollari.

CoinEx integra strumenti e modalità avanzate per il trading, tra cui:

Copy trading per replicare strategie di trader esperti

per replicare strategie di trader esperti Modalità demo per esercitarsi senza rischi

per esercitarsi senza rischi Accesso ai dati dei contratti e indicatori di mercato

Leva massima pari a x100

Vantaggi

Interfaccia chiara e intuitiva

Ampia gamma di strumenti e modalità di trading

Accesso gratuito a simulazioni per la formazione

Vasta selezione di criptovalute supportate

Svantaggio

Programma VIP complesso da utilizzare

Cos’è un contratto Bitcoin futures

Un Bitcoin futures è un accordo finanziario tra due parti, che stabilisce il prezzo di acquisto o vendita del Bitcoin a una data prestabilita.

Conosciuto anche come contratto a termine, questo strumento consente di fissare un prezzo e una scadenza, permettendo agli investitori di speculare su un rialzo o un ribasso del valore del BTC.

Le posizioni possono essere:

Lunga : quando si prevede un aumento del prezzo.

: quando si prevede un aumento del prezzo. Corta: quando si prevede un calo.

La detenzione diretta del Bitcoin non è necessaria, poiché questo prodotto derivato permette di trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo senza acquistare realmente l’asset.

Meccanismi dei contratti futures su Bitcoin

Il funzionamento di un contratto Bitcoin futures si basa su elementi tecnici specifici:

Posizione lunga : speculazione su un prezzo del BTC superiore a quello stabilito dal contratto.

: speculazione su un prezzo del BTC superiore a quello stabilito dal contratto. Posizione corta : speculazione su un prezzo del BTC inferiore a quello concordato.

: speculazione su un prezzo del BTC inferiore a quello concordato. Effetto di leva : consente di amplificare il capitale iniziale. Con una leva x10, ad esempio, è possibile controllare un’esposizione di 1.000 € con soli 100 €, incrementando i potenziali profitti ma anche i rischi di perdita.

: consente di amplificare il capitale iniziale. Con una leva x10, ad esempio, è possibile controllare un’esposizione di 1.000 € con soli 100 €, incrementando i potenziali profitti ma anche i rischi di perdita. Liquidazione automatica : avviene quando il prezzo si discosta in modo significativo dalla posizione aperta. Il contratto viene chiuso automaticamente, comportando la perdita del margine iniziale.

: avviene quando il prezzo si discosta in modo significativo dalla posizione aperta. Il contratto viene chiuso automaticamente, comportando la perdita del margine iniziale. Differenza rispetto all’acquisto spot: l’acquisto spot implica il possesso reale di Bitcoin, mentre i futures consentono di speculare sul prezzo senza possederlo.

Vantaggi e rischi del trading di Bitcoin futures

Il trading di contratti a termine su Bitcoin presenta opportunità ma anche rischi significativi:

Vantaggi

Potenziale di profitto sia in mercati rialzisti che ribassisti

Possibilità di negoziare senza possedere BTC

Accesso a strumenti avanzati di analisi e gestione del rischio

Effetto leva per ottimizzare il capitale investito

Elevata liquidità sulle principali piattaforme, con esecuzione rapida degli ordini

Accesso al mercato crypto 24 ore su 24

Rischi

Maggior esposizione a perdite, specialmente con leva elevata

Strumento adatto principalmente a operatori esperti

Possibili costi aggiuntivi per posizioni mantenute a lungo termine

Apertura di un conto per il trading di futures su Bitcoin

L’apertura di un conto per operare con Bitcoin futures è un processo semplice e rapido. Le piattaforme specializzate offrono diverse opzioni per iniziare, con registrazione tramite email e verifica di base.

Una volta creato il conto, è possibile depositare fondi tramite criptovalute o metodi di pagamento tradizionali, a seconda della piattaforma scelta.

Le sezioni dedicate ai futures offrono contratti:

Perpetui in USDT

Perpetui denominati in criptovalute

A termine con scadenze prefissate

Con leva fino a x500 su alcune coppie

Dopo aver selezionato il contratto, è necessario impostare l’importo da investire, il livello di leva e il tipo di posizione (lunga o corta).

Molte piattaforme mettono a disposizione guide dettagliate e video tutorial per supportare l’utilizzo degli strumenti derivati.

Come scegliere una piattaforma di trading per Bitcoin futures

La scelta di una piattaforma di trading per Bitcoin futures richiede un’analisi attenta di vari fattori, tra cui leva finanziaria, struttura delle commissioni, misure di sicurezza e qualità dell’interfaccia.

Questi elementi incidono direttamente sull’efficienza operativa e sull’esperienza complessiva di utilizzo.

Effetto di leva e gestione del rischio

L’effetto di leva consente di amplificare i potenziali guadagni, ma allo stesso tempo aumenta l’esposizione alle perdite.

Le piattaforme più avanzate offrono diversi livelli di leva, in alcuni casi fino a x500, consentendo una personalizzazione del rischio in base alle esigenze dell’operatore.

Struttura delle commissioni

Il costo delle transazioni ha un impatto significativo sulla redditività, soprattutto per chi effettua operazioni frequenti.

Le commissioni più competitive variano generalmente tra 0,01% e 0,05%. È importante distinguere tra:

Commissioni sugli ordini maker

Commissioni sugli ordini taker

Eventuali costi di finanziamento

Piattaforme come MEXC, PrimeXBT e KCEX sono note per tariffe contenute, in alcuni casi con commissioni maker pari a zero.

OKX e Kraken applicano costi leggermente più elevati, offrendo però ulteriori garanzie in termini di sicurezza e stabilità.

Sicurezza e conformità

Le piattaforme di trading affidabili implementano misure di sicurezza avanzate, tra cui:

Conservazione degli asset

Autenticazione a due fattori (2FA)

Monitoraggio costante delle transazioni

Alcuni operatori, come MEXC e PrimeXBT, offrono la possibilità di operare senza KYC, privilegiando la riservatezza.

Questa flessibilità richiede tuttavia un’attenta verifica delle autorizzazioni regolamentari e delle politiche di protezione dei fondi.

Interfaccia ed esperienza d’uso

Un’interfaccia intuitiva e reattiva rappresenta un elemento chiave nella scelta di una piattaforma.

I principali exchange di futures su Bitcoin offrono applicazioni mobili complete, strumenti analitici integrati e sistemi di esecuzione rapidi.

La fluidità della navigazione risulta particolarmente rilevante per ottimizzare la gestione delle operazioni.

Conclusione

La scelta di una piattaforma per il trading di Bitcoin futures deve basarsi su diversi fattori chiave. Ogni dettaglio riveste un ruolo importante per garantire un’operatività efficace.

Tra gli operatori più rilevanti spiccano piattaforme che combinano tariffe chiare, strumenti avanzati, leve personalizzabili e, in alcuni casi, la possibilità di operare senza KYC per una maggiore riservatezza, pur mantenendo elevati standard di sicurezza.

