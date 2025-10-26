 Dimentica i canoni mensili: Axerve Easy Mini è il POS ideale per chi lavora in proprio
Piccoli imprenditori, artigiani e freelance: basta spese inutili. Con Axerve Easy Mini incassi ovunque, paghi solo quando lavori e spendi meno del previsto.
Fintech
Piccoli imprenditori, artigiani e freelance: basta spese inutili. Con Axerve Easy Mini incassi ovunque, paghi solo quando lavori e spendi meno del previsto.

Chi gestisce una piccola attività lo sa bene: tra tasse, fornitori, materiali e bollette, ogni spesa in più pesa. Molti imprenditori sottovalutano però un dettaglio che, mese dopo mese, può costare centinaia di euro: il POS. Ecco perché sempre più partite IVA stanno scegliendo Axerve Easy Mini, il POS compatto che non ti lega a nessun abbonamento e ti fa pagare solo quando lo usi.

Un POS che rispetta il tuo lavoro (e il tuo portafoglio)

Con Axerve Easy Mini spendi solo 50€ una tantum per acquistarlo, niente canone mensile, e solo l’1% di commissione per ogni pagamento.
In pratica, se un mese non incassi nulla, non paghi nulla. Facciamo un esempio:

  • Se sei un artigiano e incassi 1.000€ al mese con il POS, pagherai solo 10€ di commissioni.

  • Se sei un venditore ambulante e lavori solo nei weekend, il POS rimane lì, senza costarti un euro nei giorni in cui non lo usi.

  • Se sei un freelance e ricevi pagamenti saltuari, puoi accettarli in modo professionale, senza sottoscrivere contratti capestro.

Un modello semplice, onesto e perfetto per chi non ha flussi di incasso costanti ma vuole comunque offrire ai clienti la possibilità di pagare con carta o smartphone. Axerve Easy Mini è un piccolo gioiello di praticità: pesa appena 151 grammi e si collega da solo a Internet tramite Wi-Fi o SIM integrata. Non serve collegarlo al telefono né scaricare app complicate: lo accendi, accetti pagamenti e in pochi secondi l’incasso è fatto. Funziona con tutte le carte principali (Visa, Mastercard, Maestro, Bancomat) e con i wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In più, nella confezione trovi già tutto: SIM integrata, connessione inclusa e assistenza tecnica 7 giorni su 7. Una delle paure più comuni per chi apre un’attività è la burocrazia. Con Axerve Easy Mini non devi firmare contratti vincolanti, non ci sono penali in caso di disdetta e nessun costo nascosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Roberta Bonori
