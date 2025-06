Direct Advisory: investire i propri risparmi al fianco di un esperto

Se si hanno dei risparmi da investire, ma la propria educazione finanziaria è scarsa se non nulla, è possibile sfruttare un servizio come Direct Advisory offerto da Fideuram Direct. Si tratta di una consulenza finanziaria a distanza, con un professionista pronto a guidare la persona interessata nelle scelte di investimento più intelligenti in base a quelle che sono le sue esigenze.

I consulenti finanziari di Fideuram Direct sono conosciuti anche con l’appellativo di Direct Banker, professionisti del settore in grado di supportare ciascun cliente nelle loro scelte di investimento seguendoli nel medio-lungo termine. Direct Advisory si basa sulla competenza e solidità di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, leader nel Wealth Management nel nostro Paese.

Come funziona il servizio Direct Advisory

Con Direct Advisory gli utenti hanno a loro disposizione un consulente finanziario dedicato. Quest’ultimo lavora in team con altri professionisti e ha le competenze necessarie per offrire un servizio efficace e diventare un punto di riferimento per i propri investimenti.

Inoltre, aderendo al servizio Direct Advisory è possibile richiedere entro il 30 giugno un Fideuram Cash Deposit al tasso annuo lordo del 3,5% per quattro mesi. Fideuram specifica che il tasso è garantito a scadenza e al termine dei quattro mesi è previsto l’accredito automatico degli interessi maturati direttamente sul conto.

La consulenza finanziaria è di tipo personalizzato, si può cioè ricevere aiuto nelle strategie di investimento che più sono in linea con le proprie esigenze. Per richiedere il servizio Direct Advisory è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata – raggiungibile tramite il link qui sotto – e compilare il form richiesto. I dati richiesti sono nome, cognome, numero di telefono, e indirizzo e-mail, in più bisogna indicare l’importo che si vuole investire.

Per ottenere il tasso annuo lordo del 3,5% per quattro mesi con Fideuram Cash Deposit c’è tempo invece fino al 30 giugno.