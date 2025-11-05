Dubbi su un'auto usata? Scoprine lo storico con carVertical con il 20% di sconto

carVertical è un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti e, soprattutto, per chi sta valutando l’acquisto di un veicolo usato e vuole conoscerne lo storico. Il database del sito, infatti, comprende milioni di documenti e consente di ricostruire la storia (e il chilometraggio reale) di un’auto. Si tratta di un servizio essenziale per chi sta per acquistare un’auto, una moto, un autocarro o anche un camper.

Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere uno sconto extra del 20% sui report forniti da carVertical. L’offerta è accessibile premendo sul box qui di sotto e raggiungendo il sito ufficiale di carVertical. Lo sconto viene applicato in automatico. Basta inserire la targa o il codice VIN del veicolo per cui si richiede il report. È possibile acquistare anche bundle di 2 o 3 report, ottenendo un risparmio extra. La promo è valida solo per un breve periodo.

Acquisto auto usata? Prima controlla lo storico su carVertical

Con carVertical è possibile verificare lo storico di un’auto (o di un’altra tipologia di veicolo), per una valutazione completa prima di effettuare l’acquisto di un’auto usata. Il report proposto tiene conto di tantissimi aspetti e permette di ottenere:

foto archiviate

informazioni sui furti

un controllo sul contachilometri (per evitare la classica truffa del contachilometri)

informazioni sul valore di mercato e sulla sicurezza

e molto altro ancora

Come sottolineato in precedenza, utilizzare il tool è facilissimo. Basta inserire la targa oppure il codice VIN e seguire la procedura guidata. Serviranno pochi secondi per ottenere un report dettagliato.

Con una spesa di pochi euro, ulteriormente ridotta dallo sconto del 20% garantito dalla promozione in corso, carVertical può diventare uno strumento essenziale su cui fare affidamento prima di comprare l’auto o un altro veicolo. Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto.