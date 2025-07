Freedom24: promozione "Welcome" offre fino a 20 azioni gratuite ai nuovi clienti

Freedom24, broker europeo regolamentato e controllato dalla holding Freedom Holding Corp. quotata al Nasdaq, ha annunciato il lancio di una nuova campagna promozionale denominata “Welcome”, attiva fino al 31 agosto 2025. L’iniziativa prevede l’assegnazione fino a 20 azioni gratuite a favore dei nuovi clienti che effettuano un deposito iniziale sul proprio conto d’investimento, secondo una struttura a soglie progressive.

Il valore dei titoli assegnati può variare tra i 3 e gli 800 dollari per azione, offrendo un beneficio economico immediato ai nuovi sottoscrittori.

Dettagli della promozione “Welcome”

La promozione è riservata ai nuovi utenti della piattaforma Freedom24 che procedono all’apertura di un conto e al relativo deposito di fondi. I bonus vengono attivati mediante l’inserimento di specifici codici promozionali nella sezione dedicata del profilo personale, secondo il seguente schema:

Ricarica da 1.000 a 4.900 euro

Ricarica da 5.000 a 19.999 euro: 4 azioni gratuite con i codici WELCOME1 e WELCOME5

Ricarica da 20.000 a 49.999 euro: 10 azioni gratuite utilizzando anche il codice WELCOME20, WELCOME5 ​​e WELCOME1

Ricarica pari o superiore a 50.000 euro: 20 azioni gratuite con l’aggiunta del codice WELCOME50, WELCOME20, WELCOME5 ​​e WELCOME1

Le azioni vengono assegnate in automatico e rese disponibili nel portafoglio del cliente non appena il deposito è confermato e i codici correttamente registrati.

Un broker regolamentato con ampia offerta di strumenti

Freedom24 si distingue per l’accesso a oltre 1 milione di strumenti finanziari, tra cui azioni, ETF, obbligazioni e opzioni, quotati su borse statunitensi, europee e asiatiche. La piattaforma è disponibile in versione desktop e mobile, ed è progettata per offrire un’esperienza utente intuitiva, con strumenti analitici avanzati e personalizzabili.

La società opera sotto la supervisione di diverse autorità di regolamentazione finanziaria tra cui CySEC (Cipro), BaFin (Germania) e SEC (Stati Uniti). In Italia, Freedom24 dispone di un ufficio operativo a Milano e fornisce supporto clienti in lingua italiana via chat, telefono ed e-mail.

La piattaforma offre accesso a un’ampia selezione di ETF internazionali e strumenti utili come i piani di accumulo (PAC), ideali per costruire investimenti nel tempo. Con Freedom24, puoi operare direttamente in euro su mercati globali come NYSE e NASDAQ, approfittando di un’interfaccia intuitiva, costi trasparenti e tecnologie avanzate.

Condizioni economiche e aspetti fiscali

Il conto Smart in euro, la soluzione base offerta da Freedom24, è esente da costi fissi mensili e prevede commissioni di negoziazione a partire da 0,02 euro per titolo. I costi accessori includono:

7 euro per i prelievi di fondi,

2 % di commissione sui depositi effettuati con carta di credito,

Spread valutari applicati in caso di conversioni tra valute.

Un aspetto rilevante per i clienti italiani è l’assenza del ruolo di sostituto d’imposta: l’utente dovrà pertanto provvedere autonomamente alla compilazione della dichiarazione fiscale per eventuali plusvalenze o redditi da capitale.

Un’opportunità per iniziare o ampliare il portafoglio

La promozione “Welcome” rappresenta un incentivo concreto all’apertura di un conto investimento, offrendo l’opportunità di ricevere strumenti finanziari quotati senza costi aggiuntivi, con l’unico vincolo di un deposito iniziale. Si tratta di un’iniziativa che può interessare sia gli investitori alle prime armi, sia i profili più evoluti che desiderano testare la piattaforma con un beneficio immediato.

Con la scadenza fissata al 31 agosto 2025, gli interessati hanno tempo per valutare la proposta, verificare la compatibilità fiscale e strategica, ed eventualmente attivare i bonus corrispondenti al livello di capitale disponibile.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti.