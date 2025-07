Il POS ideale per chi ha una piccola attività: myPOS Go 2 a canone zero

Pagamenti ovunque, zero canoni, massimo controllo: con myPOS Go 2, oggi disponibile a soli 29 euro (IVA esclusa), qualsiasi attività può dotarsi di un POS portatile completo, senza costi fissi mensili. Un’opportunità ideale per professionisti, commercianti, liberi professionisti e piccole imprese.

Canone zero e tanti servizi inclusi

myPOS Go 2 è un dispositivo portatile e autonomo, pensato per accettare pagamenti ovunque, anche senza smartphone. Grazie alla SIM dati 4G integrata e gratuita, offre connessione continua senza costi aggiuntivi. In alternativa, può anche connettersi via Wi-Fi.

Perfetto per chi lavora in movimento – come tassisti, ambulanti, artigiani o addetti al delivery – ma anche per negozi e attività fisse che vogliono cambiare POS o hanno da poco aperto un’attività. Con myPOS Go 2 puoi accettare pagamenti contactless, chip&PIN e banda magnetica. Sono accettati la maggior parte dei circuiti. A ciò si aggiunge la possibilità di inviare ricevute digitali via SMS ed e-mail, dal momento che il terminale non offre una stampante integrata.

Acquistando myPOS Go 2, accedi a una serie di vantaggi pensati per le piccole imprese:

Conto aziendale gratuito myPOS con IBAN in 14 valute

Carta Business Mastercard gratuita, per spendere subito i fondi ricevuti

Accredito istantaneo, in meno di 3 secondi dall’operazione

App mobile, per gestire le transazioni in tempo reale

E per le attività con più collaboratori, la modalità multi-operatore permette di monitorare le performance e gestire mance e incassi in modo individuale.

E i prezzi? Per chi ha un fatturato mensile con carte inferiore a 10.000 €, il modello Pay-As-You-Grow è l’ideale. Il canone fisso è pari a 0 euro, mentre le commissioni partono da 1,20% per transazione. Nessun costo extra: paghi solo quando incassi. Le aziende più strutturate possono invece richiedere offerte personalizzate in base al volume di transazioni.

Con myPOS Go 2 a 29 euro, hai tutto quello che ti serve per gestire i pagamenti in modo professionale, ovunque. Senza canoni fissi, senza vincoli, con servizi completi e tecnologia di ultima generazione. Richiedilo subito online per riceverlo in tre giorni lavorativi. Il POS è pronto all’uso una volta a casa tua.