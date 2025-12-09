Il terminale conveniente per tutte le attività: POS Easy senza costi fissi

Per chi vuole iniziare ad accettare pagamenti elettronici con un investimento minimo, POS Easy di Axerve è la risposta: un terminale Android portatile, senza costi fissi e commissioni dell’1% su ogni transazione, al prezzo di 99 euro (+IVA) una tantum, con imposta di bollo a parte. Ecco come richiederlo online.

Cosa offre il terminale di Axerve

POS Easy è un dispositivo Android portatile che include una SIM 4G con traffico dati, perfetto anche per chi lavora in mobilità. La SIM, multioperatore, sceglie automaticamente l’operatore migliore nella zona in cui ti trovi. Il terminale stampa lo scontrino su carta termica in doppia copia, una per l’esercente e una per il cliente.

L’accredito avviene su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo. Non serve aprire un nuovo conto, ed è possibile utilizzare anche una carta-conto con IBAN. I liberi professionisti e le ditte individuali possono usare anche un conto privato mono-intestato. È inoltre disponibile una dashboard online myStore per avere sempre il controllo delle transazioni.

Con POS Easy puoi accettare pagamenti da tutti i principali circuiti internazionali: Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Bancomat. Sono accettati anche i wallet più diffusi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Nessun vincolo di permanenza, assistenza tecnica 7 giorni su 7 e zero canone mensile. E per chi desidera risparmiare ulteriormente, POS Easy è conforme al credito d’imposta del 30% sulle commissioni.

Puoi richiedere POS Easy online: c’è un solo costo iniziale di 99 euro (+IVA) e imposta di bollo di 16 euro, nessun canone fisso e commissioni all’1% per ogni transazione. Costi davvero bassi, perfetti per piccole attività che non fatturano grandi numeri, oppure che sono sempre in movimento.