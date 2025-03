Incassare online e a distanza con Nexi: canone zero e commissioni scontate

Canone azzerato e commissioni ridotte sulle transazioni: la nuova promo di Nexi è l’occasione giusta per richiedere XPay Pro, il servizio che consente di incassare online e a distanza in modo semplice e veloce, anche tramite link da inviare ai propri clienti.

Per chi sceglie XPay Pro, infatti, Nexi mette a disposizione un servizio molto vantaggioso, senza costi fissi e con commissioni scontate, che viene arricchito dalla possibilità di sfruttare la comodità dell’accredito in un giorno delle somme ricevute.

Per richiedere la promozione in corso basta visitare il sito ufficiale di Nexi tramite il link qui di sotto.

Cosa prevede la promo Nexi

Con XPay Pro di Nexi è possibile accedere a un servizio per incassare online con:

accredito delle transazion i in un giorno

delle transazion possibilità di incassare anche a distanza tramite un link da inviare ai propri clienti

tramite un link da inviare ai propri clienti assistenza in lingua italiana

più di 30 metodi di pagamento accettati

Sfruttando la promozione in corso, esercenti e professionisti che scelgono il servizio di Nexi hanno la possibilità di sfruttare i seguenti vantaggi:

canone mensile azzerato (invece che 14,90 euro al mese)

(invece che 14,90 euro al mese) commissioni ridotto all’1,1% (invece che 1,25% dell’importo transato)

(invece che 1,25% dell’importo transato) costo a transazione di 0,24 euro (invece di 0,29 euro)

(invece di 0,29 euro) servizio Boost incluso per l’autenticazione rapida che consente di velocizzare la procedura di pagamento da parte del cliente

Ci sono ulteriori vantaggi da considerare. XPay Pro, infatti, non ha costi di attivazione, non ha commissioni di storno e non prevede spese di chiusura del contratto. Si tratta di un servizio completo e ricco di vantaggi, ideale per poter incassare online e a distanza in sicurezza.

Per richiedere il servizio di Nexi, sfruttando le condizioni promozionali riportate in precedenza, basta seguire il link riportato qui di sotto. La promo scade il 23 marzo.