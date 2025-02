Investimento Genertel: una soluzione per ogni esigenza

Con le soluzioni di investimento di Genertel è possibile sfruttare due diversi prodotti pensati per soddisfare appieno le esigenze dei piccoli investitori. Il meccanismo è semplice: Genertel propone Deposito Protetto, con un bonus iniziale del 2,5% e la possibilità di sfruttare protezione e rendimento, e Valory, con la possibilità di scegliere tra 3 linee diverse di investimento, andando a valutare l’opzione più vantaggiosa in base a quelli che sono i propri obiettivi oltre che la propria propensione al rischio.

I prodotti di investimento di Genertel sono due. Il primo si chiama Deposito Protetto e garantisce all’utente un bonus iniziale del 2,5%, permettendo di sfruttare tutti i vantaggi di una polizza vita tradizionale, con un bonus di rendimento dello 0,25% ogni cinque anni e nessun costo di sottoscrizione e intermediazione.

A completare l’offerta c’è Valory, la soluzione di investimento multiramo proposta dalla compagnia che propone tre diverse linee di investimento tra cui scegliere:

Entrambe le soluzioni di investimento propone da Genertel prevedono un periodo di detenzione raccomandato di 5 anni.

