myPOS Go 2 senza canone e con SIM 4G: super PROMO a 14 euro

Se sei un libero professionista, un commerciante o gestisci un’attività, ecco un’occasione da non perdere. myPOS Go 2, il terminale di pagamento portatile autonomo, è ora in offerta al prezzo scontatissimo di soli 14,90 euro, invece di 29 euro. La promozione è valida fino al 31 maggio: non dovrai sostenere alcun canone mensile e, inclusa nel prezzo, è disponibile anche una SIM 4G gratuita integrata, per utilizzarlo in mobilità. Richiedi il tuo nuovo POS online, bastano pochi minuti.

Tutti i vantaggi di myPOS Go 2: il POS perfetto per ogni attività

Con myPOS Go 2 puoi accettare pagamenti ovunque, senza dover dipendere dallo smartphone. Grazie alla scheda sIM dati 4G integrata puoi infatti utilizzarlo in mobilità, anche senza Wi-Fi. È perfetto per chi lavora in mercati, fiere, effettua servizi a domicilio o taxi.

Il terminale supporta tutti i metodi di pagamento più comuni: contactless, chip & PIN e banda magnetica. Inoltre, permette di inviare ricevute digitali via e-mail o SMS. Tra le funzionalità avanzate spicca la modalità multi-operatore, utile per tenere traccia delle vendite di ogni dipendente e facilitare la gestione delle mance.

Un altro utilissimo vantaggio è legato ai pagamenti, che vengono accreditati istantaneamente sul conto aziendale myPOS (disponibile senza costi), in pochissimi secondi. L’offerta include una carta business MasterCard gratuita, oltre al già citato conto digitale con IBAN dedicato in 14 valute.

Anche il piano tariffario è trasparente: per i fatturati inferiori ai 10 mila euro mensili, e dunque le piccole e medie imprese, non dovrai sostenere alcun canone, mentre le commissioni partono da 1,20% a transazione. Per le aziende con fatturati superiori, invece, è possibile richiedere un piano personalizzato.

Se hai bisogno di un POS completo e professionale da portare sempre con te, questa è l’offerta giusta: myPOS Go 2 è in offerta a soli 14,90 euro invece di 29 euro (IVA esclusa). La promozione è valida solo fino al 31 maggio: richiedilo subito in pochissimi minuti online.