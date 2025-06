myPOS Go Combo: il lettore di carte 2-in-1 con stampante integrata è in offerta

myPOS Go Combo è un POS 2-in-1 dotato di base di ricarica e stampante integrata: una soluzione completa per la tua attività con scheda SIM 4G già presente per una connessione gratuita e senza spese aggiuntive, connettività WiFi e dispositivo completamente autonomo che non ha bisogno di smartphone. Puoi acquistarlo a 179 euro con un’offerta che ti permette di non pagare nessuna commissione sui primi 1000 euro di transazioni.

Il POS è facilissimo da usare: puoi portarlo con te per usarlo anche quando sei in giro oppure lasciarlo nella sua base di ricarica con stampante integrata, in modo che sia sempre pronto all’uso anche per la stampa delle ricevute da consegnare ai tuoi clienti. Puoi anche collegarlo facilmente al registratore di cassa e soprattutto non è necessario collegarsi a un telefono per accettare pagamenti.

All’interno della confezione troverai il myPOS Go Combo, una carta di debito gratuita collegata al conto myPOS sul quale riceverai i tuoi pagamenti, un espositore dei circuiti accettati, sticker dei circuiti accettati da posizionare dove vuoi, un rotolo di carta per le ricevute, caricabatterie e cavo e una guida all’uso.

Con l’offerta di oggi non pagherai commissioni sulle transazioni fino ai primi 1000 euro: successivamente, pagherai 1.20% per ogni transazione e senza canoni fissi mensili. Se superi invece un fatturato di 10.000 euro al mese potrai ricevere un’offerta personalizzata per te.

Con myPOS Go Combo potrai avere la soluzione di pagamento più versatile che ci sia: provala subito.