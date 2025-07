Nexi abbassa i prezzi: il nuovo SmartPOS Cassa ora costa solo 35€

Gestire i pagamenti e tenere sotto controllo la tua attività non è mai stato così semplice – e conveniente. Grazie alla nuova offerta Nexi, puoi avere SmartPOS Cassa a un canone scontato:da 49€ al mese a soli 35€. Una soluzione all-in-one pensata per chi vuole digitalizzare il proprio punto vendita senza impazzire tra mille dispositivi.

Cos’è Nexi SmartPOS Cassa e come funziona

Immagina un solo strumento che unisce in sé:

un registratore di cassa telematico ,

un POS per pagamenti con carte e contactless ,

un gestionale per prodotti, inventario e incassi.

Ecco cos’è SmartPOS Cassa: un dispositivo intuitivo, compatto e connesso, che consente di emettere scontrini, accettare pagamenti digitali e gestire la tua attività da un’unica interfaccia touchscreen. Non serve collegare cavi o stampanti complicate: tutto è già incluso. E grazie alla connessione Wi-Fi e 4G, puoi usarlo ovunque, anche in mobilità. Questa soluzione è perfetta per negozi di abbigliamento, boutique e profumerie per gestire magazzino e transazioni in modo rapido. Ma non solo: anche per parrucchieri ed estetisti, grazie all’agenda integrata e alla possibilità di effettuare pagamenti rapidi e scontrini immediati. E che dire poi se la tua è un’attività di ristorazione? Bar e ristoranti troveranno solo vantaggi nel menu digitale, nella gestione dei tavoli e nei pagamenti contacless. Insomma, cosa aspetti? Porta a casa SmartPOS Cassa a soli 35€ al mese al posto di 49€, con canone tutto incluso, nessun costo nascosto, aggiornamenti automatici e assistenza Nexi dedicata 7 giorni su 7. Se hai un’attività e vuoi stare al passo con i tempi (e con le normative), SmartPOS Cassa di Nexi è la soluzione pratica, veloce e ora anche più accessibile. Meno complicazioni, meno dispositivi, più efficienza. Approfitta dell’offerta e richiedi subito il tuo SmartPOS direttamente sul sito ufficiale Nexi o contattando un consulente.