Nexi SmartPOS Mini: il POS smart da usare anche in vacanza, senza canone

Che tu stia vendendo granite sul lungomare, lavorando nei mercatini estivi o gestendo il tuo business in viaggio, c’è una cosa che non può mancare nel tuo zaino: Nexi SmartPOS Mini. Piccolo, leggero e smart, è il POS portatile che ti permette di incassare ovunque… con stile!

E la promo è da non lasciarsi sfuggire: 149€ una tantum (anziché 169€), IVA inclusa, canone ZERO e commissione unica dell’1,49% per sempre sui pagamenti con PagoBANCOMAT e tutti i principali circuiti.

SmartPOS Mini: perfetto anche in vacanza

Immagina di poter incassare direttamente dal tuo chiosco in spiaggia, dalla barca o dal tuo stand estivo, senza fili, senza stampanti e senza stress. Con lo SmartPOS Mini, l’unico rumore che sentirai sarà quello delle onde… e delle notifiche di pagamento! In più, puoi mandare pagamenti a distanza con un semplice link, ricevere la firma digitale del cliente e inviare la ricevuta direttamente via e-mail. Zero carta, zero complicazioni, solo incassi. Ecco perché tutti i commercianti lo desiderano:

Portatile e leggero : lo infili in tasca e sei pronto a incassare in qualsiasi momento.

: lo infili in tasca e sei pronto a incassare in qualsiasi momento. Connessione Wi-Fi + 4G : sempre connesso, ovunque ti trovi (e il traffico SIM è incluso!).

: sempre connesso, ovunque ti trovi (e il traffico SIM è incluso!). Zero canone mensile : paghi solo una volta e dimentichi i costi fissi.

: paghi solo una volta e dimentichi i costi fissi. Accetta tutti i tipi di pagamento : carte, contactless, Apple Pay, Google Pay… nessuno escluso.

: carte, contactless, Apple Pay, Google Pay… nessuno escluso. Pagamenti a distanza : invia il link via email e incassa anche a chilometri di distanza.

: invia il link via email e incassa anche a chilometri di distanza. Ricevuta e firma digitali : zero carta, più comodità, massima sicurezza.

: zero carta, più comodità, massima sicurezza. Perfetto per Partita IVA e anche con solo Codice Fiscale: che tu sia un libero professionista o un artigiano, è fatto su misura per te.

A soli 149€ IVA inclusa, ti porti a casa uno strumento professionale e smart, senza dover gestire costi fissi ogni mese. Un investimento perfetto per rendere la tua estate più leggera e il tuo business più agile.