Nuovo POS a meno di 20€ e incasso dei pagamenti in 3 secondi

Il lettore di carte portatile autonomo myPOS Go 2 è in offerta a 19 euro anziché 39 euro sul sito ufficiale di myPOS. La promozione è valida per i nuovi esercenti che acquistano il loro primo dispositivo dell’azienda fintech con sede a Londra entro il 31 marzo.

Con myPOS Go 2 si ottiene un POS che integra una connessione Internet gratuita grazie alla scheda SIM 4G, una connettività Wi-Fi, più le ricevute via e-mail e SMS. Al di la del prezzo, dunque, il vantaggio principale è dato dalla portabilità del dispositivo, che consente di accettare pagamenti ovunque ci si trovi e senza costi aggiuntivi.

myPOS Go 2 in offerta a 19 euro

Il POS della fintech londinese myPOS in vendita al prezzo promozionale di 19 euro include una scheda SIM dati 4G, grazie alla quale i titolari di qualsiasi attività possono accettare pagamenti ovunque si trovino, senza dover spendere un solo euro in più per avere la connessione Internet. E a questo proposito, si possono accettare carte VISA, Mastercard, Maestro e American Express, oltre che pagamenti effettuati con Satispay, Apple Pay e Google Pay.

Un altro punto di forza di myPOS è l’accredito istantaneo sul conto aziendale myPOS. Per accredito istantaneo si intende la possibilità di ricevere i pagamenti in meno di tre secondi e senza costi aggiuntivi. Oltre poi al conto aziendale, in qualità di cliente myPOS si ha diritto a una carta aziendale Mastercard gratuita, attraverso cui si ha accesso immediato ai fondi ricevuti.

Volendo è poi possibile usare l’app myPOS per monitorare la propria azienda e perfino accettare pagamenti in mobilità. Per chi ne ha la necessità, sono inoltre disponibili tra i servizi inclusi anche i link per i pagamenti, con la possibilità così di generare, condividere e ricevere nel giro di pochi istanti il pagamento.