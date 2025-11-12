Offerta POS Easy Mini: solo 50€ per il terminale compatto e smart

Con Axerve POS Easy Mini puoi avere un terminale di pagamento compatto e smart che ti aiuterà a semplificare gli incassi tramite pagamenti digitali: non paghi canone mensile e hai commissioni ridotte, perfetto per gestire i tuoi pagamenti in modo sicuro e conveniente. Con l’offerta di novembre puoi averlo a soli 50 euro con commissioni dell’1%.

Il dispositivo ha dimensioni contenuto ed un peso di appena 151 grammi con SIM multi-operatore inclusa con traffico dati e la connettività WiFi con cui accettare pagamenti facilmente in qualsiasi luogo.

Puoi inviare lo scontrino direttamente via email, inoltre potrai personalizzare il POS con app dedicate dal marketplace integrato, utili per analizzare i pagamenti, gestire la tua attività e fidelizzare i clienti. I pagamenti vengono accreditati su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo.

Oltre alla garanzia, avrai un servizio di manutenzione fino a 36 mesi con supporto da remoto, aggiornamenti software per eventuali adeguamenti normativi e assistenza sulla SIM. Potrai gestire la tua offerta dalla dashboard online con cui monitorare in tempo reale tutti gli incassi con un’interfaccia semplice da usare.

Con assistenza disponibile 7 giorni su 7, il POS Easy Mini è una scelta ideale per professionisti, commercianti e piccole attività che vogliono gestire i loro pagamenti elettronici senza complicazioni. Approfitta dell’offerta per averlo a soli 50 euro + IVA con l’1% di commissioni sulle tue transazioni.