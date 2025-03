Pagamenti digitali, al via l'alleanza tra myPOS e Satispay

I terminali myPOS possono ora accettare i pagamenti con Satispay. È il risultato dell’accordo tra la società di servizi di pagamento con sede a Londra e la fintech italiana fondata da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta.

La recente intesa tra myPOS e Satispay coinvolge circa 50mila attività, che da oggi hanno quindi l’opportunità di offrire ai loro clienti una modalità di pagamento ancora più pratica. Un vantaggio che raddoppia se si considera che per le stesse attività sarà più semplice accettare pagamenti sia in negozio che online.

L’integrazione con Satispay rende dunque i terminali myPOS ancora più completi agli occhi di piccole e medie imprese. A questo proposito segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale per il terminale myPOS Go 2, il lettore di carte portatile autonomo disponibile al prezzo scontato di 19 euro invece di 39 euro: la promozione è valida per i nuovi esercenti che acquisteranno il terminale di myPOS entro il 31 marzo.

myPOS Go 2 in offerta a 19 euro

Fino al 31 marzo il terminale myPOS Go 2 è in offerta al prezzo scontato di 19 euro invece di 39 euro. Il dispositivo integra una scheda SIM 4G gratuita e la connettività Wi-Fi, rendendo dunque la connessione a uno smartphone superflua per poter funzionare. In più offre anche la possibilità di inviare le ricevute di acquisto via e-mail e SMS.

Come detto all’inizio, tra le modalità di pagamento accettate ora figura anche Satispay. Volendo poi gli esercenti possono accettare i pagamenti effettuati con le carte Visa, Mastercard, Maestro, American Express e JCB, in aggiunta ai pagamenti via mobile tramite i servizi Apple Pay e Google Pay.

L’altro fiore all’occhiello del dispositivo è l’accredito istantaneo: sono infatti sufficienti meno di tre secondi per ricevere i pagamenti sul proprio conto aziendale myPOS. Inoltre, in qualità di cliente myPOS, si ha anche diritto a una carta business Mastercard gratuita, attraverso cui si ha l’accesso immediato ai propri fondi.